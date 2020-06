Sainz: "Heb niets getekend dat mij nummer 2 maakt bij Ferrari"

Ferrari zet met ingang van 2021 volledig in op de jongere generatie. De ervaren Sebastian Vettel, die sinds 2015 voor de Scuderia actief is, moet na het aanstaande seizoen het veld ruimen, terwijl oudgediende Kimi Raikkonen eind 2018 al moest vertrekken. De Fin werd vervangen door toptalent Charles Leclerc, voor Vettel geldt dat hij plaats moet maken voor Carlos Sainz Jr.. De Spanjaard treedt in de voetsporen van idool Fernando Alonso met zijn overstap naar Ferrari, maar de verwachting is dat hij zich mogelijk moet schikken in een ondersteunende rol voor eerste rijder Leclerc. Dat is volgens Sainz echter niet het geval.

“Nee, ik heb niets getekend dat mijn de nummer 2 maakt”, vertelde hij aan Marca. "In mijn contract staat dat het team boven de coureurs staat, zoals dat in alle contracten die ik tekende het geval was, maar er staat niets over wie de nummer 2 is. Wat ik weet is dat ik alles zal geven voor Ferrari en dat ik alles zal geven dat zij nodig hebben om te winnen. De kleur van de auto maakt mij niets uit. Ik behandel alle coureurs op dezelfde manier, het zijn allemaal rivalen. Als er een gecompliceerde situatie is, dan neem ik de juiste beslissing, maak je geen zorgen.”

Sainz brak in 2019 definitief door bij McLaren. Hij leidde het team naar de vierde positie in het kampioenschap van de constructeurs en werd zelf knap zesde bij de coureurs. Daarmee hield hij ook Alexander Albon en Pierre Gasly, die beiden een half seizoen voor Red Bull Racing raceten, achter zich. Ook stond Sainz in Brazilië voor het eerst op het podium. Toch denkt hij niet dat die podiumplaats de enige reden is dat Ferrari hem aangetrokken heeft voor 2021. “Tuurlijk helpt dat, maar de jaren bij Toro Rosso en Renault helpen ook… Alles helpt. Als een topteam als Ferrari je evalueert om je aan te trekken, dan nemen ze de 102 races die ik heb gereden mee in de overweging. Die hebben ze geanalyseerd en daarna een beslissing genomen.”

VIDEO: De weg van Carlos Sainz naar Ferrari