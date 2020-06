Hamilton “woedend” door gebeurtenissen in de Verenigde Staten

De dood van George Floyd op 25 mei in Minneapolis heeft in de Verenigde Staten geleid tot felle protesten tegen racisme. Afgelopen zondag liet Hamilton zich al uit op zijn sociale media. De zesvoudig wereldkampioen riep “de grootste sterren” en de autosportwereld op om zich uit te spreken tegen racisme. De boodschap leverde Hamilton veel positieve reacties op van onder andere coureurs, maar ook zijn eigen team.

In een nieuwe post op Twitter beschrijft Hamilton hoe emotioneel de afgelopen week voor hem is geweest en hoe gefrustreerd hij zich voelt dat Derek Chauvin [de agent die Floyd minutenlang tegen de grond drukte] pas werd opgepakt nadat de wereld zijn afschuw over het incident had uitgesproken. “De afgelopen week is zo donker geweest. Ik heb mijn emoties niet kunnen bedwingen”, aldus Hamilton. “Ik voel zo veel woede, verdriet en ongeloof in wat ik zie. Ik word volledig overmand door woede bij het zien van zo’n flagrante veronachtzaming van de levens van onze mensen. Het onrecht dat onze broeders en zusters wereldwijd keer op keer wordt aangedaan MOET stoppen.”

“Veel mensen reageren verrast, maar helaas voor ons komt dit niet als een verrassing. Zij die zwart, bruin of iets daar tussenin zijn, voelen dit elke dag. Het zou niet zo moeten zijn dat we ons schuldig hoeven te voelen, dat we er niet bij horen of dat we vanwege de kleur van onze huid moeten vrezen voor ons leven”, schrijft Hamilton. “Will Smith verwoordde het het beste: ‘Het racisme wordt niet erger, maar het wordt gefilmd.’ Pas nu iedereen een camera heeft komt aan het licht hoe groot dit probleem is.”

Hamilton vervolgt: “Pas als er rellen en oproepen om gerechtigheid zijn, geven de machthebbers toe en ondernemen ze iets. Het is dan al veel te laat en niet genoeg. Er waren duizenden ingediende protesten en afgebrande huizen nodig om Derek Chauvin te arresteren en dat is spijtig. Helaas is Amerika niet de enige plek waar racisme leeft. We falen als mensen als we niet meer opkomen voor wat rechtvaardig is. Alsjeblieft, blijf niet stilzitten, ongeacht je huidskleur. Black Lives Matter.”

Ook de Formule 1 heeft zich uitgesproken. In een bericht op Twitter schrijft de organisatie dat het de strijd tegen racisme steunt. “We steunen jou en iedereen die tegen racisme vecht. Het is een kwaad waar tegen geen enkele sport of maatschappij immuun is. Alleen samen kunnen we het bestrijden en uitroeien. Samen zijn we sterker.”