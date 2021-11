F1 en MotoGP tot en met 2026 naar Barcelona

Het circuit in Barcelona is tot en met 2026 de gastheer van Formule 1-races. Er gingen de afgelopen tijd stemmen op dat ook het circuit van Jerez in aanmerking wilde komen voor de koningsklasse van de autosport, maar dat lijkt - ondanks de steeds verder uitdijende F1-kalender - voorlopig van de baan. De Spaanse GP staat aankomend jaar op de planning voor zondag 22 mei.

"We zijn blij dat we een nieuwe deal hebben gesloten met het Circuit de Barcelona-Catalunya", sprak Stefano Domenicali, CEO van de Formule 1. "Ik wil de promotor en de autoriteiten bedanken voor hun enthousiasme en betrokkenheid om de Formule 1 in Barcelona te houden. Er worden verbeteringen doorgevoerd op het circuit en in de faciliteiten, daarmee kunnen we in de toekomst blijven samenwerken. Teams en coureurs kijken altijd uit naar hun bezoek aan Barcelona, de Spaanse fans zullen bovendien hun eigen helden Fernando Alonso en Carlos Sainz kunnen aanschouwen."

De komende tijd worden er nog verschillende aanpassingen gedaan aan het circuit. Afgelopen jaar bocht 10 anders ingericht waardoor deze minder scherp is geworden. Voor deze winter staat uitbreiding van de uitloopstrook in bocht 4 in ieder geval op stapel.

Ook MotoGP blijft in Barcelona

Wat betreft de MotoGP is er minder vastigheid voor Barcelona. Het circuit heeft met Dorna Sports eveneens een overeenkomst getekend waarbij er de garantie is voor drie evenementen. De eerste vindt in ieder geval plaats in 2022, de andere twee worden verdeeld in de periode 2023-2026. Dat heeft te maken met een roulatiesysteem van Dorna Sports met de verschillende Spaanse circuits. Vanaf 2023 staan er per jaar drie Spaanse/Portugese circuits op de kalender, momenteel zijn er vijf circuits in die regio die een MotoGP-wedstrijd hebben.

De Catalaanse Grand Prix van 2022 staat in het eerste weekend van juni op de planning.