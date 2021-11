Ocon: “Kleine trucs maakten het verschil in Qatar”

Alpine kende een uitermate succesvol weekend op het Losail International Circuit. Fernando Alonso stond voor het eerst sinds de Grand Prix van Hongarije 2014 op het podium, terwijl teamgenoot Esteban Ocon met de vijfde plaats eveneens waardevolle punten naar huis reed. Beide coureurs kozen voor een eenstopsstrategie, die ondanks de nodige zorgen over de banden goed werd afgerond.

Ocon was zeer te spreken over zijn afstelling, volgens de Fransman de basis voor het goede weekend: “De karakteristieken van het circuit pasten goed bij onze auto, dus dat was een leuke verrassing toen we de baan op gingen, hoe we voelden dat we grip hadden. Maar dat niet alleen. Ik denk dat we exceptioneel goed werk geleverd hebben met het afstellen van de auto. We vonden kleine dingen die we op andere circuits niet vonden. Kleine trucs hier en daar die het verschil maakten om meer snelheid uit de wagen te halen. En het bandenmanagement en de strategie was allemaal ‘spot on’. Het enige dat niet ideaal was, was mijn Q3-run op zaterdag. We hebben veel data te analyseren om te achterhalen waarom we hier zo competitief waren. Maar over het algemeen hebben we een stap gemaakt met de auto.”

Een perfecte omgeving

Met de goede score in Qatar lijkt Alpine de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap veiliggesteld te hebben. De voorsprong op rivaal AlphaTauri bedraagt met nog twee races te gaan 25 punten. Ocon heeft het team gedurende het jaar zien transformeren en heeft goede hoop voor 2022: “Ja, enorm veel progressie sinds vorig jaar. Ik zie een volledig getransformeerd team, een team dat een eenheid is. We voelen de druk van de bazen, Laurent Rossi en Luca de Meo, want zij zijn net als wij competitief en ze steunen ons volledig. De sfeer is geweldig, er is geen sprake van negatieve stress binnen het team en alle neuzen staan in dezelfde richting. Kortom, een perfecte omgeving.”