Tost looft Gasly: “Heeft dit jaar opnieuw een grote stap gezet”

Pierre Gasly promoveerde begin 2019 vanuit Toro Rosso naar het team van Red Bull, maar na een half jaartje te hebben gefigureerd naast Max Verstappen werd de Fransman tijdens de zomerstop door Red Bull-adviseur Helmut Marko weer teruggezet naar het zusterteam. Ondanks de verplichte stap terug heeft de coureur bij de renstal uit Faenza, die inmiddels is omgedoopt tot AlphaTauri, niet het hoofd laten zakken. Integendeel zelfs; Gasly scoorde vorig jaar op Monza zijn allereerste overwinning in de Formule 1 en presteert ook dit jaar weer ijzersterk.

Terwijl teamgenoot Yuki Tsunoda maar moeilijk de goede resultaten aan elkaar kan rijgen, rijdt Gasly consistent mee in de top-10 en mengt hij zich regelmatig in de strijd met de doorgaans sneller geachte bolides van McLaren en Ferrari. Van de 112 punten die AlphaTauri dit jaar al heeft gescoord, werden er 92 binnen gehengeld door Gasly. Het levert de renstal uit Faenza voorlopig de zesde plek op in het constructeurskampioenschap, al heeft het team in Qatar een flinke achterstand opgelopen op nummer vijf Alpine. Teambaas Franz Tost prijst zich dan ook gelukkig met de coureur uit Rouen.

“Pierre is zijn prestaties voortdurend aan het verbeteren”, vertelde Tost. “Als je hem nu namelijk vergelijkt met het begin van het seizoen, dan zie je dat hij dit jaar opnieuw een grote stap heeft gezet wat betreft zijn gedrag in de auto en het begrijpen van de technische kant.”

“Zo verandert hij tijdens zijn kwalificatierondje allerlei posities van de motorstand. Het laat zien hoe volwassen hij is, hoe goed hij de techniek van de auto begrijpt. Deze auto’s en hun krachtbron zijn zo gecompliceerd. Het aanpassen van een aantal standen helpt gedurende een kwalificatierondje om je prestatie te verbeteren, dat doet hij op fantastische wijze.”