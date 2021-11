In het weekend van 3 en 4 september 2022 komt de Formule 1 weer naar Nederland. De editie van 2021 resulteerde in een groot oranjefeest, met Max Verstappen als de gedroomde winnaar. Helaas mocht er maar zo’n 70 procent van de capaciteit benut worden vanwege de aanhoudende coronaperikelen. Komend jaar hoopt de organisatie op een vol huis.

Met de belangstelling zit het in elk geval wel goed. Tussen 1 en 22 november konden fans kaarten aanvragen voor de editie van 2022. De interesse was dusdanig groot dat alle weekendkaarten nu al uitverkocht zijn. “Gezien de beperkte beschikbaarheid en de zeer grote vraag uit binnen- en buitenland heeft de organisatie net als voor de voorgaande editie gebruikgemaakt van een aanvraagproces in combinatie met een loting”, zo meldt de organisatie. “Een groot deel van de kaarten voor 2022 was al vergeven aan die fans die de organisatie in 2021 moest afwijzen als gevolg van de coronamaatregelen. Met andere woorden; staanplaatsen waren sowieso niet beschikbaar. Daarnaast was een ander deel van de kaarten al voor drie jaar verkocht.”

Sportief directeur Jan Lammers is tevreden: “Bijna 200.000 mensen hebben dit jaar de succesvolle terugkeer van de F1 naar Zandvoort in levenden lijve mee kunnen maken en miljoenen kijkers wereldwijd hebben van deze TV-show genoten. Zandvoort is denk ik een van de meest aantrekkelijke Grand Prix’s op de kalender geworden en we zijn dus meerdere keren overvraagd voor 2022. Regelmatig krijgen we nog vlijende reacties van de Formule 1 teams over hoezeer ze alweer uitkijken naar de volgende Dutch GP. Het vult ons met trots wat we met ons team, partners en alle betrokkenen voor elkaar hebben gekregen."

Op 6 december maakt de organisatie bekend wie de gelukkigen zijn.