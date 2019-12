Ocon klaar voor 'nieuwe strijd' met Verstappen in 2020

De taferelen van de Braziliaanse GP anno 2018 staan bij vele mensen nog in het geheugen gegrift. Verstappen leidde de race en leek hard op weg om voor het eerst in het land van Ayrton Senna te winnen. Ware het niet dat Esteban Ocon daar anders over dacht. De Fransman wilde zich op verser rubber van een ronde achterstand te ontdoen, met de bekende aanvaring in de Senna S tot gevolg. Het zorgde ervoor dat Verstappen de zege misliep en bovenal dat hij na afloop verbaal en fysiek verhaal kwam halen bij de toen nog Franse Racing Point-piloot.

Anderhalf jaar na dato zal Ocon terugkeren in de Formule 1, ditmaal in de kleuren van Renault. En natuurlijk wordt er dan meteen gevraagd naar een nieuwe strijd met Verstappen, zo ook door het Franse Figaro. "Ik ben eigenlijk blij om alle coureurs weer te zien", reageert Ocon met een lach. Om daarna meer inhoudelijk op de zaak in te gaan: "Het is waar dat Max en ik tijdens onze carrières vaak met elkaar hebben gevochten. En ja: wat er in Brazilië is gebeurd, werd door de buitenwacht tot een heel groot ding gemaakt. Maar intern was dat helemaal niet het geval", benadert hij het nogal eufemistisch.

Voor Ocon zal de onderlinge geschiedenis in 2020 dan ook geen rol van betekenis spelen. "Ondanks alle dingen die zijn gebeurd, hebben we respect voor elkaar. Het boek [van Brazilië 2018] is voor mij dicht. We zullen op het asfalt weer nieuwe duels met elkaar uitvechten", heeft Ocon alvast zin in het nieuwe seizoen. Dat laatste komt overigens niet alleen door de strijd met Verstappen, meer omdat hij ook vele andere tegenstanders van weleer zal treffen. "Ik heb mijn hele carrière samen met Charles [Leclerc], Max [Verstappen] en Pierre [Gasly] gevochten om hier te komen. Daarmee hebben we elkaar nog een hoger niveau gestuwd en dat blijft mij motiveren om het altijd beter te doen."

