Ferrari twijfelt aan discrepantie brandstofmeting Abu Dhabi

Het Italiaanse team kreeg na afloop van de seizoensfinale een boete van 50.000 euro opgelegd. Uit controles van de FIA bleek er 4,88 kilogram meer brandstof aan boord te zijn van de wagen van Charles Leclerc dan was opgegeven. De Scuderia startte direct een onderzoek naar de kwestie. Het team tast nog altijd in het duister waarom de eigen berekeningen zoveel verschillen van de daadwerkelijke hoeveelheid brandstof aan boord.

De procedure aangaande de hoeveelheid brandstof staat omschreven in een technische richtlijn (TD12-19 om precies te zijn), die voorafgaand aan het seizoen werd rondgestuurd. De Formule 1-teams moeten de hoeveelheid brandstof die zij in de auto tanken - voor de ronden richting de grid, de formatieronde, de race en de inlap - minimaal twee uur voordat de pitstraat open gaat doorgeven aan de FIA. Voordat het licht aan het einde van de pitstraat op groen gaat, kan de FIA willekeurige controles uitvoeren om de gegevens te controleren. Tijdens de controle van de wagen van Leclerc ontdekte de stewards een significant verschil. Het duurde echter tot 16.22u, acht minuten voordat de pitstraat open ging, dat Ferrari vernam dat de FIA een discrepantie had waargenomen.

Op dat moment was het al te laat om een tweede controle aan te vragen. Toen Leclerc de pitbox verliet, was het niet meer mogelijk om het ongelijk van de FIA te bewijzen. Op basis van de metingen van de stewards kreeg Ferrari na de race een boete van 50.000 euro opgelegd. De FIA concludeerde dat het team geen technische regels had overtreden, dus het staat niet vast dat Ferrari in de race meer dan het toegestane aantal kilogram brandstof heeft verbruikt.

Ferrari kan oorzaak niet achterhalen

Naar verluidt heeft de equipe uit Maranello nog altijd niet kunnen achterhalen waar de discrepantie vandaan komt. De berekeningen van de hoeveelheid brandstof in de tank van de jonge Monegask blijven overeenkomen met de berekeningen voorafgaand aan de race. Ferrari is ervan overtuigd dat men geen fout heeft gemaakt tijdens de berekening en dat de hoeveelheid brandstof aan boord overeenkomt met de doorgespeelde gegevens. Men heeft de aanwezige brandstof na de race gemeten en berekend hoeveel er tijdens de race verbruikt zou zijn. Ook dat komt overeen met de verwachtingen en de eerder berekende cijfers.

Bovendien is Ferrari niet onbekend met de controleprocedures van de FIA. Teambaas Mattia Binotto liet al weten dat het team tijdens bijna de helft van alle Grands Prix gecontroleerd is. In alle eerdere gevallen kwamen de cijfers van het team en de metingen van de stewards overeen. Het lijkt niet aannemelijk dat de Scuderia in de laatste race van het jaar het risico zou nemen om de reglementen te overtreden, zeker gezien de recente controverse rondom de fuel flow.

Reden voor afwijking blijft onduidelijk

Gezien de twijfel van Ferrari zijn er feitelijk maar twee mogelijkheden wat er daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Ofwel Ferrari heeft meer brandstof toegevoegd dan men denkt (het team is ervan overtuigd dat dat niet het geval is en heeft geen bewijs gevonden dat dat zou zijn gebeurd), ofwel de metingen van de FIA waren onjuist.

Aangezien het onmogelijk is om de controles nogmaals uit te voeren, zal de echte verklaring voor de discrepantie altijd een mysterie blijven.

De Ferrari-controverse geanalyseerd: waarom Verstappen hen beschuldigde

Met medewerking van Jonathan Noble