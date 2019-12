Binotto: Dit seizoen al tien keer gecontroleerd op brandstof

Teams moeten voor de start van de race de hoeveelheid brandstof doorgeven die ze in de wagens hebben getankt. Bij een check van de FIA in Abu Dhabi bleek echter dat er in de wagen van Charles Leclerc 4,88 kilo meer zat dan Ferrari had aangegeven. Ferrari zat daarbij niet over de toegestane limiet van 110 kilogram, maar de administratieve slordigheid gaat wel in tegen een technische richtlijn van de FIA. Ferrari kreeg een boete van 50.000 euro voor de fout, terwijl Leclerc zijn derde plaats in de race wel gewoon mocht behouden.

Volgens Binotto werd het team dit jaar al vaak gecontroleerd, maar ging het deze keer mis. "Dit is niet de eerste keer dat we gecontroleerd worden", vertelde Binotto achteraf. "Dat is dit seizoen al minstens tien keer gebeurd. Tot nu toe was het altijd oké, maar nu is er een discrepantie. Je declareert altijd een bepaalde hoeveelheid brandstof bij de start wanneer je de wagen voltankt. De FIA kan soms controleren wat er is doorgegeven door de wagen te wegen, de tank leeg te maken, en weer te wegen omdat het verschil vast te stellen."

Het is pijnlijk dat de misser net bij Ferrari gebeurde, het team dat dit seizoen een paar keer verdacht werd van verboden trucjes met de motor.

Los van de controverse moesten zowel Leclerc and Sebastian Vettel op vraag van het team brandstof sparen tijdens de race. Het team was namelijk bezorgd over de levensduur van de motoren. "We hadden in Austin een motorplof bij Charles en we wisten dat we qua aantal afgelegde kilometers een risico liepen. We probeerden ook de banden te sparen om mogelijk een eenstopper te kunnen afwerken, maar dat lukte niet. Al bij al dachten we dat het de juiste keuze was om de motor en de banden te sparen en zo onze race goed af te werken."