Abiteboul wil af van verplichte eerste stint op Q2-banden

De top-drie teams hebben dit jaar zo'n voorsprong gehad dat hun coureurs zich routinematig kwalificeerden op mediumbanden. Daardoor moesten regelmatig alleen de nummers zeven tot en met tien tijdens de Grand Prix op de softs beginnen, terwijl degenen die Q3 niet hebben gehaald een vrije bandenkeuze hadden voor de start van de race. In Abu Dhabi overkwam dat Renault en McLaren, die door dit systeem 's zondags problemen hadden om de rest van het middenveld te verslaan.

Beide Renault-coureurs vielen uit de top-tien, terwijl Norris en Sainz met moeite de achtste en tiende plek bemachtigden. Sergio Perez en Daniil Kvyat wisten met een betere strategie door de vrije keuze de zevende en negende plek te veroveren. Renault is door de uitvalbeurt van Pierre Gasly wel zeker van de vijfde plek in het constructeurskampioenschap.

De F1 Strategy Group besprak het plan om de regel van de Q2-banden te laten vallen, maar door het verstrijken van de deadline voor reglementswijzigingen moesten alle teams het ermee eens zijn. De topteams en enkele van de klantenteams stemden uiteindelijk tegen, waardoor de regel ook in 2021 van kracht blijft.

"Het was min of meer het slechtste scenario dat je kunt hebben tijdens een race", vertelde Abiteboul aan Motorsport.com. "In het constructeurskampioenschap was het prima, die positie hebben we veiliggesteld. Maar opnieuw zagen we een voorbeeld van hoe die domme regel, die ons verplichtte op de zachte band te beginnen, een voordeel geeft aan de jongens achter ons. Iedereen was het er in de Strategy Group eerst mee eens, iedereen ging akkoord. En dan volgt de stemprocedure en is alles ineens weer anders. Ik ben er behoorlijk boos over eerlijk gezegd."

Volgens Abiteboul waren de topteams en hun klantenteams aan het lobbyen voor een rem op de veranderingen, omdat dit soort regels de topteams juist beschermen. "Ik vind niet dat ze het nodig hebben, maar ze zien het als extra bescherming. Het helpt hun ook evenals de teams die aan hen gelinkt zijn. De teams die ertussenin zitten hebben pech, vaak zijn wij dat en McLaren. Het is een domme regel en we moeten er vanaf, ook al heeft het ons een enkele keer zoals in Mexico of Suzuka wel wat opgeleverd."

Renaults uitvoerend directeur Marcin Budkowski was het ermee eens dat de Q2-regel een sleutelrol speelde in de GP op Yas Marina. "We moesten onze vijfde plek beschermen, dat was het hoofddoel. Het is teleurstellend dat we niet in de punten waren geëindigd, maar het was een chaos qua pitstops en bandendegradatie", vertelde hij aan Motorsport.com. "Helaas was het een gigantische handicap om tussen de zevende en de tiende plek te starten. We zagen het vorig jaar ook. McLaren wist ermee om te gaan, terwijl wij de hele tijd met ze vochten. In principe ging dat zo door tot de laatste paar bochten. We zagen Perez en Kvyat er nog langs rijden."

Met medewerking van Adam Cooper