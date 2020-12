Eindrapport Raikkonen: Is Formule 1 een plek voor hobbyisten?

Geef Raikkonen een stuurwiel, een paar handschoenen en laat 'm verder vooral met rust. Dat is eigenlijk in het kort de handleiding voor de wereldkampioen van 2007 die alleen al om die prestatie tot in de lengte der jaren in de Formule 1 zou mogen blijven rondrijden.

Tenminste dat was hoe de schrijver dezes er tot dit seizoen over dacht. Raikkonen was en is een fenomeen in de Formule 1, zoals Monaco, Michael Schumacher en de Zilverpijlen fenomenen zijn. Zonder dit soort vaste waarden is de Formule 1 niet de sport waar we voor warmlopen, op onregelmatige uren de wekker voor zetten en met veel plezier over schrijven.

Dit jaar is er echter wat veranderd: Monaco werd gecanceld, de records van Schumacher werden uit de boeken gereden en de Zilverpijlen waren opeens zwart. En ook dat beeld ten aanzien van Raikkonen veranderde. Ja, de 41-jarige coureur had een waardeloze auto onder z'n Finse kont en toch liet hij hier en daar nog zijn klasse zien (Portugal). Maar het belangrijkste wapenfeit van Raikkonen dit jaar? Rubens Barrichello voorbijstreven als recordhouder van totaal aantal verreden Grands Prix, een record dat de Fin zelf nauwelijks interesseert.

Het is überhaupt de vraag wat voor lol Raikkonen haalt uit een hobby die er uit bestaat wekelijks in het achterveld te moeten strijden met veldvulling als Nicholas Latifi en (volgend jaar) Nikita Mazepin. Maar zolang hij er zelf nog lol aan beleeft en Alfa Romeo en Ferrari bereid blijven hem een stoel en salaris te geven, moet hij vooral doorgaan. Waar het echter begint te schuren is bij de ambities van Alfa Romeo en Sauber. Die twee partijen zouden eens goed moeten nadenken over waar het met het team heen wil. Tuurlijk, aan de leiband lopen van Ferrari heeft er in ieder geval voor gezorgd dat het team nog bestaat, maar meer dan een vegeterend bestaan is er momenteel niet voor de eens zo ambitieuze Zwitsers.

Wil de stal omhoog in de vaart der volkeren dan zal het z'n onafhankelijkheid moeten zien terug te winnen en dat kan alleen met één of twee coureurs die er niet zitten om invulling te geven aan hun hobby, maar die zelf ook hogerop willen. Dat gaat met Giovinazzi zeker niet lukken, de Italiaan wist dit jaar redelijk in de buurt te komen van Raikkonen, maar dat lijkt meer te maken te hebben met de 'laid back attitude' van de Fin dan met de kwaliteiten van de Italiaan. En of Raikkonen zelf in de toekomst nog steeds het verschil kan maken voor Alfa dat mogen we ons inmiddels wel afvragen.

Cijfers van de redactie: