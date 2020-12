McLaren houdt vast aan eigen benadering juniorprogramma

McLaren heeft een heel specifiek talentenprogramma dat er niet op gericht is om met hagel te schieten en maar te zien wat er geraakt wordt, maar eerder een filosofie die heel doelgericht talenten benaderd. Zo werden in het verleden onder andere Lewis Hamilton en Lando Norris opgeleid. Sinds echter Sergio Sette Camara eerder dit jaar als reservecoureur naar Red Bull vertrok is het rustig bij de McLaren-opleiding.

De keuze om niet net als bijvoorbeeld Ferrari, Mercedes en Red Bull met een groot aantal juniorcoureurs te werken is een bewuste, zegt CEO Zak Brown. “Wij hebben een andere filosofie. Ik denk dat als je te veel coureurs [in huis] hebt je wel haast tegen het probleem moet aanlopen dat er geen plaats beschikbaar is. Vervolgens gaan ze die coureurs bij een ander team proberen te plaatsen. Ik denk dat we strategischer zijn [dan de anderen]. Zoals we met Lando waren, we hebben hem vroeg gevonden. Dat hebben we ook met Stoffel Vandoorne gedaan, maar helaas is dat niet gelukt. Met Lewis is het wel gelukt. Je hoeft er maar een paar uit te kiezen en er voor te zorgen dat ze klaar zijn op het moment dat je een plekje vrij hebt.”

Dat vrije plekje is er nu en in de komende jaren niet. Met Lando Norris en de van Renault overkomende Daniel Ricciardo zit McLaren voorlopig goed. “Lando is nog jong en we beginnen net met Daniel dus om over een jaar of twee een coureur voor onze deur te hebben staan, daar hebben we helemaal geen plaats voor.”

Waar bij Red Bull en Ferrari hele programma’s met coaching en begeleiding zijn opgezet rond de jonge coureurs, is er bij McLaren ook niet echt geld voorhanden om een hele opleiding op te tuigen. “Het is geweldig dat Red Bull Max Verstappen heeft gevonden, maar het heeft ze flink wat talent en geld gekost om met hem zover te komen. Wij zijn beter af door heel gericht te werk te gaan. We kijken naar wat er in de juniorklassen gebeurt en ondanks dat we niet echt plek voor iemand hebben, houden Andreas en Andrea de ontwikkelingen goed in de gaten. Over een jaar gaan we wel eens kijken wat er zoal rondrijdt.”