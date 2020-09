Renault F1 wordt mogelijk Alpine vanwege herstructurering

Voorafgaand aan de Italiaanse Grand Prix kondigde de Renault Group aan dat de organisatie geherstructureerd wordt om een betere focus op de sleutelbedrijven – Renault, Dacia, Alpine en New Mobility – te krijgen. In een verklaring wordt gemeld dat Abiteboul, die Renault aan de hand meenam bij de terugkeer in de F1 als fabrieksteam, de leiding krijgt bij de ‘creatie, organisatie en implementatie’ van het merk Alpine. Dat gaat hij naast zijn huidige werkzaamheden als hoofd van Renault Sport Racing doen.

Een van de uitkomsten hiervan is dat het Renault F1 Team waarschijnlijk een nieuwe naam krijgt, waarbij Alpine mogelijk onderdeel wordt van de teamnaam of dat het team zelfs helemaal onder de identiteit van de Franse sportwagenbouwer gaat opereren. Er wordt gesuggereerd dat een aankondiging van het plan mogelijk nog tijdens het Grand Prix-weekend in Italië gaat plaatsvinden. Renault weigerde om in te gaan op de mogelijkheid dat Renault een nieuwe naam krijgt, maar er wordt verwacht dat Abiteboul vrijdag zelf de kwestie gaat spreken tijdens de FIA-persconferentie op Monza over.

De toekomst van Alpine was enkele maanden geleden in gevaar als gevolg van de enorme verliezen die Renault draaide als gevolg van de coronaviruspandemie. Het lijkt er echter op dat Luca de Meo, de nieuwe CEO van Renault, toch een toekomst in het merk ziet. Ook ziet hij waarde in het opzetten van afzonderlijke entiteiten voor de merken en die vervolgens autonoom te maken. De Meo zal volgens de aankondigingen zelf de leiding krijgen over Renault. Abiteboul krijgt dus de taak Alpine te leiden, CFO Clotilde Delbos neemt de leiding over New Mobilities en Denis le Vot, vicepresident Regions, Sales en Marketing, komt aan het hoofd van Dacia te staan.

De verklaring waarin de veranderingen worden aangekondigd stelt: “Dit project mikt op het creëren van een eenvoudiger en meer op resultaten gerichte organisatie, terwijl de cohesie, motivatie en het gevoel van verbondenheid van de teams die hiermee gegroepeerd worden onder de merken, worden versterkt.” Ook De Meo reageerde in de verklaring: “Een organisatie met vier sterke merken zou het mogelijk maken om op een eenvoudigere manier te werken, meer georiënteerd op de markten en klanten en met een teamgeest, om het best mogelijke resultaat te halen. Dit is een essentiële greep voor het herstel van de groep.”

Met medewerking van Adam Cooper en Jonathan Noble