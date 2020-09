Sainz hekelt pechreeks: "Het is heel pijnlijk"

De Spanjaard kreeg in België een nieuwe tegenslag te verwerken toen een probleem met de uitlaat ervoor zorgde dat hij niet aan de start kon komen van de race. Eerder dit jaar werd de coureur al geplaagd door slechte pitstops en een mysterieus koelingsprobleem waardoor zijn chassis vervangen moest worden. De Madrileen heeft zijn frustratie niet onder stoelen of banken gestoken. Hij staat op 22 punten van teamgenoot Lando Norris in het kampioenschap, maar denkt dat hij ervoor had kunnen staan als alles zijn kant op was gevallen.

“Helaas lijkt het erop dat ik de eerste zeven races alle pech heb”, aldus Sainz. “Het wordt een beetje moeilijk dit jaar. Vorig jaar had ik twee of drie races met pech en dat verwerk je vrij snel. Maar dit jaar is er in zeven races nog maar heel weinig goed gegaan, behalve de eerste race in Oostenrijk en Barcelona. Tijdens alle andere races heb ik een probleem gehad. Ik heb tenminste 30 punten verlore in het kampioenschap en dat is pijnlijk. Het heeft daadwerkelijk effect op me. Ik ben er wel overstuur van. Het is niet mijn fout geweest en ik moet blijven vechten, ik moet blijven werken.”

Bij McLaren werkt men aan een oplossing, Sainz vindt het bemoedigend dat het team zo hard werkt aan de ommekeer: “Ik denk dat er zeker dingen zijn die we beter kunnen doen, maar ook zaken die we al verbeterd hebben”, verklaarde de Madrileen. “Een voorbeeld is dat ik in de vier of vijf races een paar hele slechte pitstops gehad heb. Het lijkt erop dat we wat dat betreft al beter zijn geworden. Het is iets waar het team aan heeft gewerkt en de monteurs hebben dat de laatste twee of drie races echt goed opgepakt. Maar helaas heb ik ook veel pech gehad. Aan de andere kant hebben we wat problemen met de power unit gehad en dat is heel spijtig.”