COTA kan snel schakelen als Amerikaanse GP doorgaat

Er heerst onzekerheid over het doorgaan van de Amerikaanse Grand Prix. Dat heeft te maken met een aantal factoren. Ten eerste de logistieke operatie om het hele Formule 1-circus in de Verenigde Staten te krijgen, maar ook de situatie in de staat Texas. Die regio is nog niet bepaald vrij van het coronavirus nadat men recent getroffen werd door een tweede golf van het virus. De race op COTA wordt gefinancierd door de overheid en op dit moment zijn er nog geen gesprekken gevoerd over het al dan niet doorgaan van de race.

Dat is volgens Epstein echter niet heel erg. Het circuit kan snel schakelen als de Formule 1 toch aankondigt om naar de VS te komen. “Voor ons is het eenvoudig om op korte termijn een race te organiseren, we hebben misschien maar drie weken nodig”, aldus Epstein in gesprek met Motorsport.com. “We zijn er klaar voor als we groen licht krijgen. De Formule 1 heeft plannen hoe ze de teams af willen zonderen. De aanwezigheid van publiek is een grotere uitdaging, daar zit meer tijd en voorbereiding in. Zij kunnen tot op het laatste moment wachten met het toestaan van publiek, maar dat ligt voor ons iets anders. Ik denk dat er snel een beslissing komt. Niet alleen over Austin maar ook over Mexico en Canada.”

Ook die races zouden in het najaar nog aan de kalender toegevoegd kunnen worden. Voorlopig lijkt het Formule 1-seizoen zich vooral af te gaan spelen in Europa. De eerste acht races zijn reeds gepland, naar verwachtingen komen daar binnen afzienbare tijd nog enkele datums bij.

Met medewerking Adam Cooper