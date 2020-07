Szafnauer: "Corona-uitbraak kan seizoen in gevaar brengen"

De Formule 1 begint dit weekend onder strenge veiligheidsvoorschriften aan het seizoen 2020. Iedereen in de paddock moet mondkapjes dragen, gepaste afstand in acht nemen en zijn handen stukwassen, er zijn dagelijkse tests en bij een besmettingsgeval wordt de betreffende persoon direct verwijderd. Het zijn ingrijpende, maar begrijpelijke maatregelen, zegt Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer in gesprek met Motorsport.com. "Er is door de FIA en FOM veel tijd en energie ingestoken en ik denk dat we een aantal goede procedures en een stevig protocol hebben.”

“We zullen allemaal de regels moeten volgen. Zeker in het begin als we er nog aan moeten wennen, moeten we er onszelf van verzekeren dat we veilig en gezond racen. Een uitbraak in de paddock kan het hele seizoen in gevaar brengen en dat is wel het laatste wat we willen, we kunnen ons dat niet veroorloven”, vervolgt Szafnauer. “We moeten de veilige kant op leunen en mogen daarin best wel doorslaan. We moeten er zeker van zijn dat veiligheid en gezondheid het allerbelangrijkste is. Als we kunnen bewijzen dat we het kunnen dan kunnen we meer dan de acht geplande races rijden.”

Duidelijkheid over kalender hard nodig

Tot nu toe zijn slechts acht races door de Formule 1 bevestigd, maar de organisatie wil toe naar een compleet seizoen van vijftien tot zelfs achttien Grands Prix. Waarschijnlijk komt daar deze week meer duidelijkheid over en dat is hard nodig ook, beaamt Szafnauer. “Het is een enorme uitdaging, maar als iets of iemand deze uitdaging het hoofd kan bieden dan is het de Formule 1 wel. We zullen moeten afwachten wat er bijvoorbeeld in Texas gebeurt. Ik zie ons wel een paar races in Bahrein en Abu Dhabi houden en ik zie ons ook nog wel afreizen naar Rusland. Hopelijk is de wereld er tegen die tijd wat beter aan toe en kunnen er nog wat races bijkomen.”

Met het risico op een coronabesmetting is het belangrijk dat de teams reservecoureurs hebben die eventueel besmette coureurs kunnen vervangen. Bij Racing Point kunnen ze beschikken over Mercedes-coureurs Stoffel Vandoorne en Esteban Gutierrez. “We werken op dat gebied nauw samen met Mercedes, zoals we in het verleden ook met Esteban [Ocon] hebben gedaan. Het is logisch dat we die [reserve]coureurs delen, want het komt zelden voor dat we ze tegelijk nodig zullen hebben. Het is belangrijk dat we iemand in de paddock hebben, want het kan natuurlijk voorkomen dat iemand positief test en dat je de volgende dag iemand in de auto moet hebben. Als die niet in de buurt is dan mis je misschien iets.”

Met medewerking van Adam Cooper