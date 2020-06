F1 2020: Overzicht van de kalender, rijders en alle teams

Formule 1-kalender 2020

Als gevolg van de coronacrisis heeft de Formule 1 een flink aangepaste kalender op moeten stellen. Die bestaat op dit moment uit acht races, met twee races in Oostenrijk en Groot-Brittannië. Volgens de huidige kalender is de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza de laatste race, maar de Formule 1-organisatie hoopt binnen afzienbare tijd een uitgebreider programma te presenteren.

Datum Evenement Circuit 5 juli Grote Prijs van Oostenrijk Red Bull Ring, Oostenrijk 12 juli Grote Prijs van Stiermarken Red Bull Ring, Oostenrijk 19 juli Grote Prijs van Hongarije Hungaroring, Hongarije 2 augustus Grote Prijs van Groot-Brittannië Silverstone, Groot-Brittannië 9 augustus F1 70th Anniversary Grand Prix Silverstone, Groot-Brittannië 16 augustus Grote Prijs van Spanje Barcelona, Spanje 30 augustus Grote Prijs van België Spa-Francorchamps, België 6 september Grote Prijs van Italië Monza, Italië

Formule 1-rijders 2020

Nico Hülkenberg en Robert Kubica zijn in 2020 niet meer van de partij, Esteban Ocon keert bij Renault terug in de Formule 1 en fungeert als teamgenoot van Daniel Ricciardo. Bij Williams is Kubica vervangen door Nicholas Latifi, tevens de enige debutant in het nieuwe Formule 1-seizoen. De topformaties Mercedes, Ferrari en Red Bull komen met ongewijzigde line-ups aan de start.

Team Coureur Motor Mercedes Lewis Hamilton Mercedes Valtteri Bottas Ferrari Sebastian Vettel Ferrari Charles Leclerc Red Bull Racing Alexander Albon Honda Max Verstappen Renault Daniel Ricciardo Renault Esteban Ocon Haas Romain Grosjean Ferrari Kevin Magnussen McLaren Carlos Sainz Renault



Lando Norris Racing Point Sergio Perez Mercedes Lance Stroll Alfa Romeo Kimi Raikkonen Ferrari Antonio Giovinazzi Alpha Tauri Daniil Kvyat Honda Pierre Gasly

Williams George Russell Mercedes Nicholas Latifi

Formule 1-testdagen 2020

Er staan in 2020 geen collectieve in-season testdagen op het programma. Na afloop van het seizoen wordt er normaal gesproken nog getest in Abu Dhabi, maar het is vanwege de aangepaste kalender nog niet duidelijk of dat dit jaar ook gaat gebeuren.