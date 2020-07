Wolff: "Mercedes in Oostenrijk nek aan nek met Verstappen"

Nadat in maart dit jaar de Australische Grand Prix vanwege het coronavirus vroegtijdig werd afgeblazen, gaat komend weekend dan eindelijk in Oostenrijk het Formule 1-seizoen van start. Mercedes is net als in de voorbije jaren favoriet, maar tijdens de testdagen in Barcelona leek ook Red Bull er goed voor te staan.

In Oostenrijk lijkt het team van Verstappen zelfs een streepje voor te hebben op zijn team, stelt Wolff in gesprek met dagblad Kronen Zeitung. “Red Bull en Max Verstappen lijken patent te hebben op [succes in] Spielberg. Ik houd er dan ook rekening mee dat het nek aan nek gaat worden tussen Red Bull en ons.”

Het voorbehoud van Wolff is logisch gezien de meest recente optredens van Mercedes in Oostenrijk. De zilverpijlen hadden de afgelopen jaren op de Red Bull Ring veel last van koelingsproblemen en konden daardoor niet voluit gaan. Hoewel het nog wat vroeg is om een betrouwbaar beeld te krijgen, ziet het er naar uit dat het komend weekend droog blijft in Spielberg, met een milde temperatuur van zo’n 25 graden. Dat lijkt gunstig voor Mercedes, denkt Wolff. “De hitte en de relatieve hoge ligging van Spielberg halen nou eenmaal niet het beste uit onze motoren.”