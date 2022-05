Horner: Monaco zou als nieuw circuit nooit op F1-kalender komen

Dit weekend racet de Formule 1 nog in Spanje, maar op 29 mei staat met de Grand Prix van Monaco een van de meest historierijke races van het seizoen op het programma. De race op het krappe stratencircuit is bovendien een van de meest prestigieuze van het jaar, maar tegelijkertijd is de race zelf meestal geen spektakelstuk. Inhalen is bijzonder moeilijk, zeker voor de huidige generatie F1-bolides. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner wil zelfs zover gaan dat het circuit in Monaco niet op de kalender terecht zou komen als men nu zou proberen om dat voor elkaar te krijgen.

“Het is onmogelijk om je een Formule 1 zonder Monaco voor te stellen. Het is het kroonjuweel, maar alles verandert in de loop van de tijd. Kijk naar Wimbledon, daar hebben ze nu een dak op het stadion als het regent. Zij moesten ook actie ondernemen terwijl de sport bleef groeien. Als Monaco nu een nieuw circuit was geweest dat op de kalender gezet zou worden, dan was dat nooit gebeurd”, legt Horner uit. Dat is niet alleen te wijten aan het gebrek aan inhaalacties, maar ook aan de bijzonder lage fee die de organisatie betaalt aan F1. “Monaco staat op de kalender vanwege de tradities en historie. Dat is alles. Ik denk dat je moet evolueren, je moet verder… Als je stilstaat, ga je achteruit. Dat geldt voor alle aspecten van de sport.”

Succes Dutch GP maakt aanpassingen nodig

Ook Haas F1-teambaas Guenther Steiner is van mening dat Monaco bij de tijd moet blijven. “De Formule 1 verandert, niets blijft hetzelfde. We moeten ons altijd blijven doorontwikkelen en actueel blijven. En als dat betekent dat het model moet veranderen, dan denk ik dat dit het juiste is. We kunnen niet in het verleden blijven leven. Maar ze zullen zeker een oplossing vinden, want natuurlijk is Monaco heel belangrijk voor de Formule 1 en is het een goed evenement. Hopelijk kan de race op de kalender blijven, maar wel onder de juiste omstandigheden.”

Dat van Monaco nu gevraagd wordt om actueel te blijven, is volgens Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur te verklaren door het grote succes van het nieuwe festival-achtige concept van de Nederlandse Grand Prix. “Ik denk dat de Formule 1 vorig jaar in Zandvoort een grote verandering heeft ondergaan en dan niet alleen wat betreft de show. Op dat vlak was Zandvoort echter een enorme verandering. Ik denk dat alle evenementen sindsdien deze richting inslaan en iedereen moet die stap maken”, zegt Vasseur. “Maar uiteindelijk draait het niet alleen om de show, het gaat om alles dat over de Grand Prix gaat. En Monaco moet dat ook doen, denk ik. Natuurlijk is Monaco belangrijk voor ons. We weten echt wel dat het een historische Grand Prix is. Maar uiteindelijk weet ik zeker dat ze iets gaan doen, want ze kunnen niet ouderwets blijven. Daarbij denk ik overigens niet alleen aan Monaco, want het is een goede les voor alle Grands Prix.”