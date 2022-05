Red Bull sneller op rechte stukken? Ferrari past afstelling niet aan

Carlos Sainz kan bij zijn perspraatje in de Ferrari-hospitality op veel aandacht rekenen. De Spanjaard wacht nog altijd op zijn eerste F1-zege en zou die het liefst voor eigen publiek pakken. Het scenario is reëler dan in de voorbije jaren, al zijn er nog minimaal twee dingen nodig voor een doorbraak in Barcelona. Om te beginnen moet Sainz de F1-75 (een bolide waar hij meer moeite mee heeft dan Charles Leclerc) doorgronden en ten tweede moet het codewoord bij Ferrari werken: upgrades.

De Scuderia komt met een uitvoerig pakket, waar ook het reduceren van drag onderdeel van uitmaakt. Ferrari hoopt zo een hogere topsnelheid te halen, al zal het ook op die manier moeten gebeuren. Concessies aan de afstelling om Red Bull van repliek te dienen, wil Ferrari volgens Sainz niet doen. De formatie van Max Verstappen en Sergio Perez heeft dat wel meermaals gedaan: bewust iets van de theoretische rondetijd inleveren, om daar op zondag een wapen voor terug te krijgen.

Gevraagd in hoeverre die topsnelheid Ferrari richting andere afstellingen met minder downforce stuurt, laat Sainz weten: "Om eerlijk te zijn, heeft het weinig invloed op ons. We hebben onze simulaties en onze hulpmiddelen, en op basis daarvan beslissen we welke achtervleugel en welke set-ups het snelst zijn op ieder circuit", laat Sainz aan onder meer Motorsport.com weten. "Daarbij focussen we ons niet op topsnelheid, maar op wat het snelst en meest efficiënt is over de hele ronde. Als Red Bull sneller blijkt op rechte stukken, dan moeten we ons daar niet al te veel op focussen. Uiteindelijk willen we onszelf niet afremmen over een hele ronde om iets sneller te zijn op rechte stukken. Dit is de manier waarop we werken en momenteel werkt dat ook goed", concludeert Sainz.

'Gelukkig nog erg close ondanks alle Red Bull-upgrades'

Een lagere bandenslijtage is doorgaans een overweging om met meer downforce te rijden. Het zou Ferrari een voordeel moeten verschaffen in de strijd met Red Bull, al weet Sainz dat de praktijk in de voorbije weken anders was. "Dat is interessant hè. In Melbourne had Leclerc maar de helft van Verstappens bandenslijtage, maar één raceweekend later had Red Bull ineens veel minder slijtage." Reden tot zorg is dat echter niet meteen in Maranello. Sainz weet namelijk ook dat het vooral afhankelijk is van wie een goede balans in de auto vindt, zoals Verstappen in Australië niet lukte.

"Ik denk dat het gedurende het jaar blijft veranderen. In de voorbije twee races hadden zij het voordeel, maar dat betekent niet dat ze iedere race in het voordeel zijn. Het ligt aan het circuit en de afstelling, en misschien helpen onze upgrades ook een handje. Tot dusver is het heel lastig om patronen te zien, daarvoor zitten we te dicht bij elkaar." Dat het zo dicht bij elkaar zit, noemt de Spaanse Ferrari-coureur overigens goed nieuws voor Ferrari. "In Miami hadden we de volledige eerste startrij te pakken en konden we voor de overwinning vechten. Dat was na vijf weekenden van ontwikkeling bij Red Bull en nul bij ons... Laten we dit weekend zien met onze upgrades. Ik heb in ieder geval vertrouwen in het team en in de dingen die er in de fabriek gebeuren. Daarbij moet ook niet worden vergeten dat wij het opnemen tegen misschien wel het sterkste team in F1. Ze hebben vorig jaar de rijderskampioen geleverd, dus we weten dat ze snel zijn en ook zullen blijven. Wij zullen er in ieder geval alles aan doen qua ontwikkeling en dan moeten we maar zien of het genoeg is."