Leclerc: "GP Brazilië staat in teken van schadebeperking"

Leclerc kreeg tijdens de vrije trainingen in Austin te maken met een olielek en schakelde daardoor noodgedwongen over op een oudere krachtbron uit de 'pool'. Mattia Binotto liet in een eerder stadium al weten dat Leclerc voor de Braziliaanse Grand Prix naar een nieuwe motor zal grijpen, waardoor een gridstraf het onvermijdelijke resultaat is. Het maakt dat Leclerc zijn podiumkansen in Brazilië op voorhand al geminimaliseerd ziet. "Het zal door die gridstraf van tien plaatsen sowieso heel moeilijk worden", erkent hij op donderdag tegenover onder meer Motorsport.com.

"Maar ik geloof wel dat dit voor ons het minst slechte moment is om die gridstraf te incasseren. Dit kan ons richting Abu Dhabi weer een voordeel verschaffen. Uiteindelijk kan het dus positief uitpakken." Leclerc wijst daarmee op het feit dat hij niet meer met een zwaar belaste krachtbron hoeft te rijden. De motor die hij in Austin noodgedwongen in de SF90 had liggen, had namelijk al een flink aantal kilometers op de teller staan.

Terwijl de buitenwereld wees naar de technische richtlijn van de FIA voor de vormdip, droeg Leclerc dit gegeven juist als één van de verklaringen aan. "We hebben het verschil in Austin kunnen zien. Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe motor ons aan betere resultaten kan helpen. De motor is overigens wel gewoon van dezelfde specificatie als de voorgaande. In dat opzicht is er niets nieuws onder de zon." Leclerc veegt daarmee het vermoeden van tafel dat Ferrari met deze nieuwe motor alvast enkele dingen zou willen testen richting 2020. Dat is volgens de Monegask niet aan de orde.

Leclerc wil daarnaast niet al te veel woorden meer vuil maken aan alle controverse rondom de Ferrari-motor. "Ik haal geen extra motivatie uit al die twijfels, ik hoef bijvoorbeeld niet te laten zien dat ze het allemaal fout hebben. Binnen het team weten we namelijk precies hoe het zit." Alle openlijke twijfels doen voor hem ook niets af aan de glans van zijn debuutjaar bij Ferrari. "Om eerlijk te zijn, speelt dat voor mij helemaal niet. Ik zie wel dat iedereen ermee bezig is, maar persoonlijk heeft het geen enkele invloed."

Met medewerking van Adam Cooper