Verstappen wil niets meer kwijt over opmerkingen jegens Ferrari

“Ik geef er de voorkeur aan om het hier niet meer over te hebben”, zei de Red Bull-coureur tegen onder andere Motorsport.com in de paddock van Interlagos, waar dit weekend de Braziliaanse Grand Prix wordt verreden. “Ik denk dat het belangrijker is dat we vooruit kijken en ons focussen op de laatste twee races en het gevecht op de baan.”

Verstappen liet zich wel ontvallen blij te zijn dat de FIA met dergelijke richtlijnen komt. “Het is goed dat dit gebeurt. De FIA zit er zeker bovenop”, verklaarde de Limburger. “Het is nu heel duidelijk voor iedereen wat er is toegestaan en wat niet. Het is goed dat ze alles hebben opgeschreven. Ik denk dat het in het algemeen gewoon goed is dat de FIA overal bovenop zit, maar de regels zijn natuurlijk erg complex. Ze hebben er geen makkelijke taak aan om overal direct bovenop te zitten, want er zijn natuurlijk nogal wat regels.”

Derde plek in WK 'een mooi doel'

Vorig jaar ging Verstappen er op Interlagos bijna met de zege vandoor. Een aanvaring met achterligger Esteban Ocon zorgde er echter voor dat hij genoegen moest nemen met de tweede plek. Op de vraag of hij dit jaar net zo competitief kan zijn in deze race als vorig jaar, liet Verstappen weten: “Dat hoop ik wel. Dat zou normaal gesproken betekenen dat we de race kunnen winnen. We zullen zien. Het is altijd lastig om daar nu al iets over te zeggen. Ik denk dat het beter is om eerst de baan op te gaan, aan de balans van de auto te werken en te kijken wat er aan de wagen verbeterd kan worden. Vervolgens hoop je natuurlijk erg competitief te zijn. Maar kijkend naar de laatste paar races dan is er wel een kans dat we hier competitief kunnen zijn.”

Verstappen baseert zich daarbij onder andere op zijn optreden in Austin, waar hij derde werd. “Ik denk dat dat een erg goed weekend was voor ons. Ik had geen grote problemen, de auto werkte heel goed. Maar in de race reed ik vanaf de vijfde ronde met een zwaar beschadigde vloer. Ik weet niet wat er gebeurd was, er was gewoon iets afgebroken. Ik verloor daar veel snelheid mee. Maar om dan nog zo dicht bij de Mercedessen te zitten, toonde aan dat de auto erg goed was. We hopen dat dat hier ook het geval is.”

In het kampioenschap staat Verstappen met nog twee races te gaan vierde. Of hij nog derde denkt te kunnen worden in het klassement? “Dat gaan we wel proberen", aldus de zevenvoudig Grand Prix-winnaar, die veertien punten achter staat op Charles Leclerc. "We hebben alleen in een paar races na de zomerstop veel punten verloren. Maar we gaan hier zeker voor. Ik denk dat het een mooi doel is om te hebben. We hebben nog wel wat punten goed te maken, maar Charles heeft hier een gridstraf, dus hopelijk stelt dit ons in de gelegenheid om het gat iets te dichten en een spannend laatste raceweekend te hebben [in Abu Dhabi].”

Met medewerking van Scott Mitchell

