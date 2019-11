Verstappen staat achter keuze voor Albon: “Dit is het slimste”

Red Bull maakte in de aanloop naar de Braziliaanse Grand Prix bekend dat Albon ook volgend jaar de teamgenoot is van Verstappen. De Britse Thai maakte afgelopen zomer de overgang van Toro Rosso naar de renstal uit Milton Keynes en maakt sindsdien een solide indruk. Hij finishte tot op heden in al zijn races voor Red Bull bij de eerste zes, dat terwijl hij in twee gevallen van achteruit moest komen. Albon kreeg hiermee de voorkeur boven de Fransman Pierre Gasly en de Rus Daniil Kvyat, die in 2020 bij Toro Rosso blijven rijden.

“Een aardige gozer”, zei Verstappen donderdag in Brazilië over Albon, tegenover onder andere Motorsport.com. “Hij is erg kalm, zeer relaxed en iedereen in het team mag hem graag. Hij is makkelijk in de omgang, wat helpt.” De 22-jarige Limburger begrijpt wel waarom de Brits-Oostenrijkse formatie besloten heeft om met Albon verder te gaan. “Hij is snel en doet zijn werk. Hij pakt de punten, dus ik denk dat dit de slimste manier is om verder te gaan.” Op de vraag of hem ook naar zijn mening is gevraagd over hoe Albon het tot dusver doet, liet Verstappen weten: “Het is uiteindelijk niet aan mij om zijn performance te beoordelen. Dat moeten Christian [Horner] en Helmut [Marko] natuurlijk doen. Zij nemen de beslissingen.”

Albon kreeg na de Amerikaanse Grand Prix te horen dat de keuze voor 2020 op hem was gevallen. “Het was een redelijk beknopte boodschap”, vertelde Albon bij onder andere Motorsport.com. “Maar volgens mij zijn de telefoontjes van Dr. Marko altijd heel kort. Het was net na Austin toen het belletje kwam. Hij zei dat hij blij was met de race die ik daar had gereden en dat hij even belde om te zeggen dat het stoeltje voor mij was. Er worden nooit details besproken in deze gesprekken. Ze zijn ook nooit lang. Maar ik was natuurlijk bijzonder dankbaar.” Albon heeft het goede nieuws niet al te uitgebreid gevierd. “Ik ben daarna naar LA gegaan, maar dat tripje stond al gepland voordat ik het nieuws kreeg.”

Dan te bedenken dat een jaar geleden Albon nog onderweg was naar een race-avontuur in de Formule E. “Vorig jaar rond deze tijd had ik mijn test [voor Nissan]. Het is gek hoe het allemaal gelopen is”, aldus Albon. “Toen ik na Hongarije hoorde dat ik naar Red Bull zou overstappen, vond ik dat een behoorlijk spannend vooruitzicht. Maar ik had wel het idee dat ik het aankon en ik moet zeggen dat ik redelijk tevreden ben over de races die daarna heb gereden. Om dan uiteindelijk gebeld te worden met de mededeling dat ik volgend jaar bij het team kan blijven, voelt heel erg goed.” Op de vraag van Motorsport.com of hij al een voorgevoel had dat het die kant op zou gaan, antwoordde hij: “Om eerlijk te zijn probeerde ik alleen maar met het heden bezig te zijn en niet aan andere dingen te denken. Dat probeer ik trouwens nog steeds en ik denk dat ik dat de komende races en volgend jaar ook blijf doen. Of ik wel of niet een voorgevoel had, had niets aan de situatie veranderd. Het zijn de resultaten die ertoe doen, dus daar lag mijn focus.”

Met medewerking van Scott Mitchell