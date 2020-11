Braziliaanse F1 GP blijft zeker tot 2025 in Sao Paulo

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft zich ingespannend om de Braziliaanse Grand Prix Formule 1 van het klassieke circuit van Interlagos in Sao Paulo te verhuizen naar een nieuw, nog te bouwen circuit buiten Rio de Janeiro. Het bouwproject in Rio heeft echter veel vertraging opgelopen en intussen heeft Sao Paulo een nieuwe deal gedaan met de Formule 1 tot en met 2025. De wedstrijd zal niet meer bekend staan als de Grand Prix van Brazilië, maar wel als de Grand Prix van Sao Paulo, zo lichtte de gouverneur van Sao Paulo Joao Doria toe.

"Ik ben trots om bekend te maken dat de F1 een nieuw contract heeft afgesloten om de Braziliaanse GP tot 2025 te blijven organiseren", aldus Doria. "Het circuit van Interlagos is bevestigd als locatie voor de komende vijf jaar. Het contract zal worden ondertekend door burgemeester Bruno Covas en rechtenhouder Liberty Media."

Het project in Rio gaat gepaard met ontbossing, waar momenteel nog geen vergunning voor is. De beslissing om in Sao Paulo te blijven zou echter vooral te maken hebben met het feit dat de Formule 1 graag een langdurig contract wilde afsluiten en dat kan momenteel enkel in Sao Paulo, waar het circuit van Interlagos recent een opsmukbeurt heeft gekregen en nog jaren meekan.

Burgemeester Covas stelde dat het akkoord "momenteel afgerond wordt en in de komende dagen zal worden ondertekend". De naamsverandering naar Sao Paulo GP is een verwijzing naar de grotere financiële tussenkomst van Sao Paulo zelf. Het evenement zal ook een nieuwe promotor krijgen. De verstandhouding met de vorige promoter Tamas Rohonyi liep spaak, mede door de eenzijdige afgelasting van de race van dit jaar. Covas deelde ook mee dat het akkoord van vijf jaar "kan worden verlengd voor vijf extra jaren en zou dus doorgetrokken kunnen worden tot 2030".

De Formule 1 wenste zelf nog niet te reageren op het bericht.