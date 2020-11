“Ik heb in 2020 geleerd geduldig te zijn”, zegt Leclerc

Het seizoen 2020 betekende voor Ferrari een forse stap achteruit ten opzichte van 2019. Waar er vorig jaar nog drie overwinningen werden gepakt, moeten Charles Leclerc en teamgenoot Sebastian Vettel in dit seizoen alle zeilen bijzetten om in de kwalificatie door te stoten naar Q3. Desondanks bezet Leclerc de vijfde plek in het kampioenschap, waarmee hij ruimschoots beter presteert dan zijn teamgenoot. Zelf is de Monegask van mening dat hij dit jaar flinke progressie geboekt heeft als coureur. “Ik ben blij en tevreden met de manier waarop ik me als coureur verbeterd heb sinds het begin van het seizoen”, vertelde hij in Turkije.

“Vooral qua bandenmanagement in de race, dat was vorig jaar een van mijn zwakste plekken. Daar heb ik veel energie in gestoken en het lijkt nu beter. Dit is dus positief, maar ik denk ook dat je in de moeilijkste momenten nog closer wordt met de mensen met wie je werkt. Dat is precies wat er gebeurde. We proberen het team zoveel mogelijk te helpen om terug te komen waar we willen zijn. En ik denk dat dit sterke connecties creëert voor mij en de toekomst met het team. Dat is dus goed, maar ik hoop dat deze moeilijke situatie zo kort mogelijk duurt.”

Qua auto heeft Ferrari ten opzichte van 2019 een stap terug gezet met de SF1000. Toch acht Leclerc het niet mogelijk om in te schatten of hij met een minder competitieve auto meer geleerd heeft dan met een topauto. “Het is een feit dat de auto dit seizoen zwakker is. Ik kan dus niets zeggen over wat er was gebeurd als de auto beter was geweest, maar ik denk dat het van mij een betere coureur heeft gemaakt, dat zeker”, aldus Leclerc.

“In moeilijke tijden heb ik mijn vastberadenheid op andere manieren gevonden door me op mezelf te focussen en te proberen mezelf te verbeteren, ook al strijd ik niet om podiums en overwinningen maar om lagere posities. Uiteindelijk is dat voor mij net zo belangrijk. Ook denk ik dat ik qua geduld beter ben geworden. In het verleden was ik niet heel geduldig, maar in mijn huidige situatie moet ik dat wel zijn. Ik heb het gevoel dat ik dat ook verbeterd heb. Ik ben dus absoluut een sterkere coureur dan ik aan het begin van het seizoen was, maar ik weet niet zeker of dat komt door de situatie waarin we momenteel verkeren.”