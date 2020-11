Verstappen: Nieuwe regels niet tegen Mercedes, maar nodig voor F1

Sinds de invoering van het hybride tijdperk in 2014 regeert Mercedes met ijzeren hand. Het merk met de ster heeft al zeven achtereenvolgende constructeurstitels op zak, een record, en Lewis Hamilton staat op het punt om eveneens zijn zevende wereldtitel te grijpen. Door de stabiele reglementen lijkt er in 2021 nog meer zilverwerk op komst voor de manschappen van Wolff, al gaan de regels daarna wel ingrijpend op de schop. Zo keert het grondeffect vanaf 2022 terug als voornaamste manier om downforce te genereren.

In het belang van de sport

"Dat nieuwe reglement is vooral bedoeld om ons tegen te houden. Er wordt van alles in het werk gesteld om ons te stoppen", liet Wolff daarover weten. Verstappen ziet het echter anders, zo blijkt uit navraag van Motorsport.com Nederland: "Nee, ik denk dat het gewoon de nieuwe eigenaren zijn die naar de teams en coureurs hebben geluisterd. Dan horen ze natuurlijk vanzelf dat het moeilijk inhalen is en dat we toch iets dichter bij elkaar willen rijden", zo legt Verstappen in gesprek met de Nederlandse pers uit. "En of dat Mercedes nou gaat afremmen of niet, dat is altijd moeilijk te zeggen. Dat kan je nu nog niet eens zeggen."

De ommekeer is dus niet zozeer tegen Mercedes gericht, als wel in het belang van de hele sport. De koningsklasse op vier wielen moet spannender en aantrekkelijker voor fans. "Je zag het in Imola ook weer. Valtteri reed rond in een auto die gewoon drie à vier tienden langzamer was door schade, alleen ik kwam er gewoon niet voorbij. En dat terwijl ik sneller was, dat zag je ook wel toen ik er eenmaal voorbij was. Daar moeten we natuurlijk een oplossing voor vinden. Dat het racen zeg maar weer spannender wordt en dat we dichter bij elkaar kunnen zitten."

Leren van de MotoGP

De negenvoudig Grand Prix-winnaar kijkt daarvoor met een schuin oog naar de MotoGP en het spektakel dat fans daarin wordt voorgeschoteld. "Het moet niet zo zijn dat de kwalificatie allesbepalend is. Kijk eens naar de MotoGP: ook al kwalificeer je daar als tiende, dan kun je de race nog altijd winnen. Dat gebeurt in de Formule 1 bijna niet, puur omdat het op de meeste circuits zo moeilijk volgen is. Ik denk dat onze nieuwe regelgeving daar op gericht is." Eén van de voornaamste ideeën achter de terugkeer van het grondeffect is inderdaad om de gevoeligheid voor 'vuile lucht' te verminderen en om coureurs elkaar beter te laten volgen. Liberty Media hoopt de sport zo interessanter te maken, ook voor nieuwe fans.

