Bemoedigende start voor Mercedes: “Gaan door met achtervolging"

Mercedes liet in aanloop naar het nieuwe seizoen geen kans onbenut om de gemankeerde W13 aan te pakken en in 2023 niet dezelfde fout te maken. Het resultaat daarvan verscheen donderdag voor het eerst op de baan in Bahrein. George Russell en Lewis Hamilton kwamen elk een dagdeel in actie en werkten in totaal 152 ronden af. Teambaas Toto Wolff constateerde al vroeg op de dag dat van bouncing en porpoising geen sprake meer is bij Mercedes, iets wat het team vorig jaar teisterde.

“De start van de test was solide”, zegt Track Engineer Director Andrew Shovlin. “De auto deed het van begin tot eind probleemloos en dat heeft ervoor gezorgd dat we het ambitieuze programma volledig hebben afgewerkt op de eerste dag. Het kost altijd een paar dagen voordat we een volledig beeld hebben van de auto, maar we hebben een aardig idee hoe we nog verder kunnen verbeteren. Het is in ieder geval bemoedigend dat het ten opzichte van de W13 een kalm en stabiel platform is.”

Met slechts drie testdagen voor de start van het seizoen heeft Mercedes een aardige slag geslagen en heeft Shovlin een duidelijk beeld van de verbeterpunten. Ook denkt dat hij dat het team nog altijd in de achtervolging is op Red Bull Racing en Ferrari. “Het is onmogelijk om te zeggen waar we staan, maar we hebben al een aantal zaken opgemerkt die we nog kunnen verbeteren. We werken met de instelling dat we een achterstand hebben en dat we aan de bak moeten voor de eerste race.”

Ook optimisme bij Russell en Hamilton: “Fijn om weer te rijden”

Russell reed de ochtendsessie met aero-hekwerk voordat de focus halverwege de ochtend verlegd werd naar het verfijnen van de afstelling. “Het was fijn om weer in de auto te zitten”, zegt hij. “Het is te vroeg om te zeggen waar we staan in vergelijking met de concurrenten, maar het was een vlekkeloze dag en we hebben veel geleerd. Hier kunnen we mee verder en dat zullen we de komende dagen ook doen.”

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton sluit zich aan bij zijn jongere ploegmaat. "Ondanks de wind was het een fijne middag om weer achter het stuur te zitten. We hebben ons programma volledig afgewerkt en hebben veel data verzameld. De betrouwbaarheid is goed en dat zie je terug in het aantal gereden ronden. Dat is allemaal te danken aan het geweldige werk dat ons team verricht heeft in Brackley en Brixworth. We blijven pushen en moeten nog beter. We krijgen de komende dagen een goed beeld van de rangorde."

Video: Aan boord bij Hamilton op eerste testdag in Bahrein