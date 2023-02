Donderdag is het laatste sprintje richting de start van het Formule 1-seizoen 2023 begonnen met de driedaagse wintertest in Bahrein. Op het circuit nabij Sakhir ging het groene licht donderdagochtend om 8.00 uur Nederlandse tijd aan om de eerste testdag in gang te schieten. Carlos Sainz reed namens Ferrari meteen naar buiten om de nieuwe SF-23 meteen aan de tand te voelen. De enkelvoudig Grand Prix-winnaar besloot de ochtendsessie met 72 ronden en de tweede tijd achter Max Verstappen, alvorens hij het stuur overdroeg aan teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask voegde nog eens 64 ronden toe aan het totaal van Ferrari, dat met 136 ronden bijna tweeënhalve GP-afstand reed tijdens de eerste serieuze testdag.

Sainz mocht de SF-23 eerder al even aan de tand voelen op Fiorano, waar Ferrari bij de onthulling van de auto meteen een demo afwerkte, om een dag later ook een filmdag te beleggen. In zijn eerste serieuze kennismaking met de auto sloot hij de dag af op de derde stek, zo'n vier tienden achter Verstappen. "Over het algemeen was het een positieve eerste dag. De betrouwbaarheid was goed en we konden probleemloos rijden. Daarbij hebben we het hele plan afgerond en waardevolle data verzameld, wat bemoedigend is", concludeert de Spanjaard, die daarna iets dieper ingaat op waar hij zich mee bezig heeft gehouden. "We hebben gedurende de dag goede progressie geboekt met de afstelling en ook goede inzichten gekregen over de banden waarmee we in Abu Dhabi al hebben getest. We hebben tot nu toe dus goede vooruitgang geboekt en ik kijk ernaar uit om vrijdag weer verder te gaan."

Ook voor teamgenoot Leclerc geldt dat hij op Fiorano al even in de SF-23 had gereden, maar dat hij in Sakhir langer de tijd kreeg om aan de auto te wennen. Na 64 ronden vond de Monegask zijn naam terug op de vierde positie op de ranglijst, slechts 0.014 seconde achter Sainz. "We hebben een drukke eerste testdag achter de rug. Aan mijn zijde hebben we 64 ronden afgelegd en allerlei dingen getest", verklaart hij, om daarna in te gaan op wat hij getest heeft. "Onze focus lag op de afstelling, samen met het testen van de banden en de aerodynamica. Ook hebben we met meerdere hoeveelheden brandstof gereden. We gaan onze data nu analyseren en ik kijk ernaar uit om vrijdag weer een nieuwe sessie af te werken."

Vrijdag staat de tweede testdag op het Bahrain International Circuit op het programma en opnieuw delen de Ferrari-coureurs de auto. Net als op donderdag stapt Sainz in voor de ochtendsessie, waarna Leclerc 's middags het stuur overneemt.

