Preventieve maatregelen houden McLaren onder 100 ronden in Bahrein

Met slechts drie testdagen in de aanloop naar de seizoensstart van 2023 is iedere minuut op de baan van belang voor de teams en coureurs. De teams zullen dan ook tevreden zijn geweest met de eerste testdag, waarin de rode vlag slechts één keer werd gezwaaid en zij verder vrijwel probleemloos door de dag kwamen. Het gevolg was dan ook dat negen van de tien teams in totaal 100 ronden of meer aflegden op het Bahrain International Circuit. Het enige team dat hier niet in slaagde, was McLaren. De Britse formatie kwam in totaal tot slechts 92 ronden, daar waar Red Bull Racing er 157 aflegde. Lando Norris moest bijna de helft van de middagsessie uitzitten, omdat er gesleuteld werd aan de wielkappen naast en boven de voorwielen.

Dat werd echter niet gedaan omdat er een probleem was geconstateerd, zei teambaas Andrea Stella. "We liepen wat kleine vertragingen op doordat het team het bodywork op sommige plekken wilde verstevigen om falen te voorkomen. Dit waren preventieve maatregelen, maar we vonden dit nuttig om te garanderen dat we de rest van de dag veilig en betrouwbaar konden blijven rijden", vertelde de nieuwe teamchef van McLaren na afloop van de openingsdag in Bahrein. Hij sprak verder van een positieve, productieve dag die grotendeels volgens plan is verlopen. "Ondanks enkele zeer kleine probleempjes, die heel normaal zijn tijdens het testen, hebben we veel informatie verzameld en konden we veel testitems afvinken. We hopen op dag twee en dag drie op dezelfde voet verder te gaan, zodat we klaar zijn voor de openingsrace."

Piastri tevreden met soepele openingsdag, Norris gematigd positief

Van de McLaren-coureurs was Oscar Piastri uiteindelijk de meest productieve met 52 afgelegde ronden. De Australische debutant kwam in de ochtendsessie tot een tijd die uiteindelijk goed was voor de achttiende tijd, zo'n twee seconden achter snelste man Max Verstappen. "Mijn eerste testochtend ging redelijk soepel en dat is een goede start van het seizoen. We hebben het geplande programma afgewerkt, waarbij de focus lag op het weer op snelheid komen en het wennen aan de nieuwe generatie F1-auto's", blikte Piastri terug op zijn eerste serieuze meters in de MCL60. De komende dagen heeft hij naar eigen zeggen nog genoeg te leren en te verbeteren, maar over het algemeen overheerst het positieve gevoel. "Het was goed om wat ronden te rijden en alles voelde redelijk comfortabel."

Dat positieve gevoel was bij teamgenoot Norris nog niet helemaal aanwezig. De Brit was blij dat hij weer in een F1-auto kon stappen en klokte zelfs de vijfde tijd, maar zag dat de dag niet compleet naar wens verliep. "We hadden enkele kleine tegenvallers en dat maakte dit niet onze meest soepele dag, maar we hebben een groot deel van het plan en de belangrijkste testitems afgewerkt. Daar kunnen we de komende dagen al van leren, zodat we al wat dingen kunnen implementeren", ziet Norris het desondanks toch positief in. "Ik voel me meer op mijn gemak in de auto en heb hier en daar wat dingen veranderd ter optimalisatie. Ik kijk ernaar uit om morgen opnieuw de baan op te gaan."

Video: McLaren sleutelt provisorisch aan de wielkappen