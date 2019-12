Analyse: Winnaars en verliezers van de Grand Prix van Abu Dhabi

Winnaars

De absolute winnaar van het weekend luistert naar de naam Lewis Hamilton. De wereldkampioen leek nog eenmaal zijn stempel op het seizoen te willen drukken om te bewijzen dat hij toch echt met afstand de beste van het veld was. Op het moment dat het echt om de knikkers ging, was de Brit ongenaakbaar. Met een snaarstrakke pole (zijn eerste sinds juli) en een vlekkeloze race pakte hij nog maar eens een overwinning. Op zondag kwam hij geen moment in gevaar waardoor hij met een voldaan gevoel aan een welverdiende vakantie kon beginnen. Gezien de dominantie van de Mercedes in handen van Hamilton zal de concurrentie in 2020 flink aan de bak moeten om hem van de troon te stoten.

De dominantie van het merk met de ster in Abu Dhabi werd bevestigd door de tweede winnaar van deze rubriek: Valtteri Bottas. De Fin wist al voor de start van het weekend dat hij een flinke inhaalrace tegemoet ging vanwege een motorwissel na het probleem in Brazilië. Met de tweede tijd in de kwalificatie liet hij al zien dat de Mercedes duidelijk de bovenliggende partij was. Op zondag zette hij dat kracht bij met een indrukwekkende inhaalrace. Waar menigeen dacht dat - onder normale omstandigheden - de zesde plaats het maximaal haalbare was, werkte Bottas zich op tot P4. Het podium leek zelfs nog even haalbaar maar Ferrari-coureur Charles Leclerc hield met minder dan een seconde stand. Zo’n opmars verdient een plekje bij de winnaars.

De laatste winnaar van het raceweekend luistert wat ons betreft naar de naam Carlos Sainz. De Spanjaard mocht als achtste aan de race beginnen, wetende dat hij een punt meer moest scoren dan Pierre Gasly om de zesde plaats in de eindrangschikking te veroveren. Lange tijd leek het hem niet te gaan lukken, want door de sterke opmars van Sergio Perez en Daniil Kvyat zakte Sainz weg tot de elfde stek. Een ultieme actie in de laatste ronde op Daniel Ricciardo bezorgde hem alsnog het benodigde punt. Een terechte bekroning op een ijzersterk jaar.

Verliezers

Waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. De grote verliezer van het weekend luistert - wederom - naar de naam Ferrari. De Scuderia heeft de laatste tijd al de schijn tegen vanwege vermeende illegale praktijken rond de motor en brandstoftoevoer. In Abu Dhabi kwam daar een nieuwe controverse bij toen bleek dat er een ‘significant verschil’ zat tussen de hoeveelheid brandstof aan boord bij Charles Leclerc en de doorgegeven data. De FIA besloot om het resultaat van de Monegask te laten staan - hij kon er immers niets aan doen - en het team te beboeten. Nu stelt een straf van 50.000 euro weinig voor voor een grootmacht als Ferrari, met name de negatieve headlines zullen pijn doen in Maranello.

Waar men ook niet al te content zal zijn, is bij de collega’s van Renault. Het Franse fabrieksteam wist al enige tijd dat de vierde plaats in het constructeurskampioenschap onhaalbaar was vanwege de goede vorm van McLaren. De equipe uit Woking rijdt uitgerekend met klantenmotoren van Renault en doet precies wat men in Enstone niet voor elkaar krijgt: veelvuldig eindigen als ‘best of the rest’, de kruimels oprapen en zelfs een podium scoren. De vele miljoenen die geïnvesteerd zijn in het loonstrookje van Daniel Ricciardo betalen zich niet uit. Ook in Abu Dhabi ging het mis. Met een zevende en negende startpositie leek er nog heel wat te halen, maar beide coureurs finishten buiten de punten. Een passend slot van een teleurstellend seizoen.

Wie ook geen vrienden gemaakt heeft is de derde verliezer: Lance Stroll. De Canadees begon vanaf de twaalfde positie en had vanaf daar uitzicht op punten. Dat het met de snelheid wel goed zat, bewees zijn teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan stoomde vanaf de tiende stek naar P7, Stroll kon daarentegen weinig uitrichten. Al bij de start ging het mis, toen hij de onfortuinlijke Pierre Gasly raakte en er daarmee mede voor zorgde dat de kansen van de Fransman direct verkeken waren. Vervolgens haalde hij zich de woede van raceleider Lewis Hamilton op de hals door niet tijdig plaats te maken, om uiteindelijk de laatste race van het seizoen in de pits te moeten opgeven met remproblemen. Weinig veelbelovende aanknopingspunten voor 2020, zogezegd.