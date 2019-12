Ricciardo opgelucht: "Vijfde plek verliezen zou hartverscheurend zijn"

De Franse autofabrikant ging met een relatief kleine voorsprong op Toro Rosso naar Abu Dhabi en moest dus in de allerlaatste race van het seizoen de vijfde plek in het kampioenschap nog verdedigen. De rivaal had aan acht punten genoeg om die positie over te nemen, maar na de uitvalbeurt van Pierre Gasly kon Renault weer ademhalen. Daniil Kvyat was weliswaar voor beide Renaults geëindigd, maar had in zijn eentje niet genoeg punten verzameld voor het team.

Ricciardo, die twee plekken achter Kvyat op P11 finishte, vindt het belangrijk dat het seizoen niet met een nieuwe teleurstelling is afgelopen. "Dat zou echt een stoot onder de gordel zijn geweest", reageerde hij op een vraag van Motorsport.com over het belang van goede resultaten afgelopen weekend. "Ik weet dat het financieel een grote klap zou zijn geweest en daarbovenop zou je ook veel motivatie verliezen. Dat konden we niet gebruiken. Dus laten we er een positieve draai aan geven en zeggen: 'Oké jongens, we hebben nu een kogel ontweken. Laten we het volgend jaar voorkomen en er volledig voor gaan.'"

Renault leek op papier veel kans te maken op een goede en mogelijk zelfs dubbele puntenfinish in Abu Dhabi, maar het ging mis toen de harde band eraan te pas kwam. "Die harde compound heeft mijn race verpest. We hadden daar totaal geen snelheid mee en zoiets merk je als coureur meteen. We testen soms voor vijf tot zeven ronden, maar je hebt een out-lap nodig om erachter te komen hoe de wagen gaat zijn en ik voelde al genoeg toen ik bij bocht acht was aangekomen. Mijn onderbuikgevoel was dat het een slechte stint zou worden, maar ik zei dat niet meteen op de teamradio omdat ik niet al in de eerste ronde negatief wilde overkomen. Maar op een gegeven moment zei ik wel: 'Jongens, we gaan nergens meer heen.' Dus maakten we er uiteindelijk een tweestopper van. De zachte band was een stuk beter, maar daar was het denk ik al te laat voor."

Volgens de Australiër moet Renault nog voor de winterstop aanbreekt uitzoeken waarom de wagen de harde band niet goed aan de praat kreeg. "Ik wil dat niet zomaar voorbij laten gaan. Ik wil weten waarom het niet werkte voor ons en belangrijker, waarom we de band alsnog gebruikten. Dat behoorde niet tot het originele plan wat betreft de strategie. De winter komt straks wel, maar het is nu belangrijk om de moed erin te houden. We hebben voor het grootste deel van het jaar te weinig gepresteerd, maar moeten daar niet teneergeslagen door worden. Anders komen we volgend jaar niet verder."

Met medewerking van Jonathan Noble