Mercedes: "Bandentest niet om te observeren hoe Russell het doet"

Russell zal op dinsdagochtend beginnen aan de tweedaagse Pirelli-test voor Williams, waar hij de 2020-banden gaat uitproberen. In de namiddag staat hij zijn FW42 af aan oud-F2-coureur Roy Nissany. Op woensdag neemt hij zelf vervolgens plaats in de Mercedes W10. Valtteri Bottas neemt de dinsdag voor zijn rekening. Wereldkampioen Lewis Hamilton is niet beschikbaar vanwege verplichtingen met zijn teamsponsor. Russell zal volgende week terugkeren voor twee extra dagen met de 18-inch wielen, die in 2021 hun intrede doen. Ook dan neemt hij plaats in een Mercedes. Die dagen vormen de laatste test van Pirelli dit jaar met de nieuwe banden.

Ook al is een dergelijke test doorgaans een goed moment voor Russell om te laten zien dat hij ook in een Mercedes overeind kan blijven qua rondetijden, teambaas Toto Wolff zegt dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over de indruk die hij achterlaat. Het topteam kijkt namelijk nog naar de mogelijkheid om Lewis Hamilton na 2020 langer aan boord te houden. "Ik heb tegen George gezegd, die zich niet helemaal fit voelde de afgelopen dagen, dat deze test niet is om te observeren hoe hij het doet. We zijn er absoluut zeker van dat hij de kwaliteiten heeft van een potentieel toekomstig Mercedes-coureur. Hij heeft de rauwe snelheid, het talent en de intelligentie. Er is een reden dat hij het F3- en F2-kampioenschap won als rookie. Dat is nog niet vaak gebeurd en hij heeft ook in de Formule 1 een goede staat van dienst", aldus Wolff.

De reden om de 21-jarige coureur in de Mercedes te laten rijden tijdens de testdagen is hem extra ervaring laten opdoen. "Het gaat om de ervaring. Er is niets om te bewijzen de komende dagen. George staat onder contract bij Williams en we zullen daar altijd respect voor hebben, want dat team heeft hem de kans gegeven in de Formule 1 te stappen. Waarschijnlijk krijgen wij gewoon bevestigd wat we al weten."

Russell kwam eerder dit jaar ook in actie voor Mercedes, tijdens een test in Bahrein vlak na de Grand Prix aldaar. "De zorgen over mijn gezondheid waren niet alleen gericht op dit weekend, ook op de week erna als ik in de auto rijd. Maar ze gaan me toch niet beoordelen op basis van één test. Ik ben er om mijn werk te doen, om ze data te verschaffen en zelf zoveel mogelijk te leren en die ervaring mee terug te nemen naar de jongens hier [bij Williams]. Toen ik dat in Bahrein deed, was het heel gunstig en hopelijk zal dat nu ook weer zo zijn."

Met medewerking van Adam Cooper