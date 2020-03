Analyse: Kan het Formule 1-seizoen 2020 worden gered?

Als het doemscenario dat in Melbourne werd besproken ook echt doorgaat, dan verliezen we naast Australië en China ook de races van Bahrein, Vietnam, Zandvoort, Barcelona en Monaco en begint het seizoen pas op 7 juni in Baku.

De Formule 1 wil echter toch nog een seizoen uit de brand slepen met minstens 18 Grands Prix, waarbij zoveel mogelijk geschrapte races worden verplaatst en ingehaald. In een seizoen van juni tot december is er echter bijzonder weinig ruimte om nog extra wedstrijden in te plannen. Liberty Media zal dus keuzes moeten maken en zal de Formule 1-teams moeten overtuigen om de weinig populaire triple headers terug te brengen.

"We zullen proberen zoveel mogelijk verloren races in te plannen”, stelde F1 sportief directeur Ross Brawn op vrijdag. "Mensen moeten nu wat tolerantie tonen tegenover de manier waarop we het seizoen heropbouwen en ik denk dat de teams dat ook wel beseffen."

Alle races redden lijkt een onmogelijke opdracht, maar er zijn wel goede redenen om zoveel mogelijk wedstrijden te laten plaatsvinden. De belangrijkste reden is uiteraard financieel. Promotors betalen gemiddeld tussen de 20 en 30 miljoen euro voor het recht om een Grand Prix te organiseren. Dat geld heeft de F1 nodig om het prijzengeld van de teams uit te betalen, de eigen kosten te dekken en de sport te doen groeien met verdere investeringen.

Het houdt dus steek om alles op alles te zetten om financieel aantrekkelijke races als Bahrein en Vietnam te laten doorgaan. En wat doe je dan met Monaco? De organisatie, de Automobile Club de Monaco, betaalt geen cent aan hosting fees, maar een Formule 1-seizoen zonder een wedstrijd in de straten van Monte Carlo lijkt ook ondenkbaar.

Zandvoort terug naar augustus?

Wat zijn hypothetisch gezien dan de mogelijk oplossingen? De eerste maatregel, die naar verluidt ook al werd besproken in Melbourne, is om de zomerstop te schrappen. Als het F1-seizoen pas in juni begint, een vertraging van bijna drie maanden, dan hebben teams daar minder behoefte aan dan wanneer ze na een drukke eerste seizoenshelft helemaal zijn uitgewrongen. Tussen de wedstrijden in Hongarije en België zitten drie vrije weekends. Daar kan dus makkelijk een wedstrijd worden geplaatst. Met heel wat goede wil zijn zelfs twee Grands Prix mogelijk, al wordt een gevreesde triple header dan wel onvermijdelijk. In dat geval is het op logistiek vlak logischer dat een van de Europese races daar wordt neergezet. Een nadeel is dat veel mensen die in de Formule 1 werken hun geboekte zomervakanties zullen moeten schrappen of verplaatsen, maar dat is de komende maanden voor veel mensen ook al het geval.

Als geld de belangrijkste factor wordt, dan lijkt Zandvoort de grootste kanshebber om een plekje te krijgen in augustus. In tegenstelling tot Monaco legt de organisatie daar wel een behoorlijke zak geld neer. Barcelona betaalt ook, maar de financiële situatie van de Spaanse Grand Prix is een stuk minder rooskleurig. De editie van dit jaar werd ook pas op het laatste moment gered door een tussenkomst van de Catalaanse regering. Na het afscheid van Fernando Alonso is de wedstrijd financieel geen succes te noemen. Bovendien was het behouden van de meidatum een essentiële voorwaarde om de Spaanse Grand Prix nog een seizoen te redden. De organisatie is niet happig op een race in augustus, wanneer het snikheet is in Barcelona en veel Spanjaarden op vakantie gaan.

Een opeenvolging van Zandvoort en Spa is niet ideaal, maar door de populariteit van Max Verstappen en gezien de extreme omstandigheden lijkt het nog geen verkeerde oplossing. Een dubbel zomers autosportfeest in Nederland en België? Na wat enkele moeilijke en (auto)sportarme maanden dreigen te worden, is het iets waar veel liefhebbers naar zullen snakken. De Dutch Grand Prix zou met een race in augustus ook tijdelijk terugkeren naar de historische plek op de F1-kalender. Het is wel de vraag of de benodigde accommodaties beschikbaar zijn tijdens het populaire zomerseizoen. Een ander alternatief is Zandvoort als deel van een triple header tussen Silverstone en Hongarije in juli. Afhankelijk van de gevolgen van brexit lijkt een trip van Silverstone naar Zandvoort en vervolgens naar Boedapest niet ideaal, maar nog relatief haalbaar.

Wat dan met de overzeese races? Er zit veel energie, geld en commercie achter de nieuwe race in Vietnam, een prestigeproject voor Chase Carey en Liberty Media. Ook Bahrein, Shanghai en Melbourne leveren veel centen op, maar in het geval van Melbourne dreigt het moeilijk te worden om een nieuwe datum te vinden voor een semi-stratencircuit, wat ook voor Hanoi lastig zou kunnen zijn. Shanghai heeft dan weer het nadeel van het koudere klimaat. De Chinese stad is geen pretje in de winter. Dat nadeel hebben Bahrein en Melbourne dan weer niet. Een bijkomende factor is wel dat Abu Dhabi een exclusiviteitscontract heeft om het Formule 1-seizoen op 29 november te mogen afsluiten. Als er enkele flyaways naar het najaar verhuizen, dan zal ook die race water bij de wijn moeten doen. Of de slotrace afstaan, of opschuiven naar december.

Je merkt het al, geen van bovenstaande suggesties zijn bijzonder aantrekkelijk en dit scenario gaat ervan uit dat het coronavirus tegen de zomer goed en wel onder controle is. Wat vast staat is dat het een bijzonder moeilijk puzzel wordt voor de Formule 1 en de FIA, die goodwill en compromissen vraagt van veel verschillende stakeholders. Het is aan de bevoegde instanties om een kalender te heropbouwen die zowel financieel, sportief en logistiek haalbaar is.