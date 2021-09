Analyse: Hoe F1 de tv-kijker wil opvoeden met graphics en data

Tot een paar jaar geleden kregen kijkers van Formule 1-wedstrijden hooguit de positie van coureurs met het tijdsverschil voorgeschoteld. Ook werd er soms een idee gegeven hoelang een pitstop duurde. Tegenwoordig is er significant meer data voor handen dat er eigenlijk geen plafond meer zit aan wat de regisseur van de Formule 1-races kan laten zien. Dankzij de samenwerking met Amazon Web Services (AWS) kan het verloop van gevechten voorspeld worden, krijgen kijkers inzicht in de strategie, laat men zien hoe auto’s presteren, wie het beste is in bepaalde bochten en of de banden al naar de vaantjes zijn.

Al deze extra informatie heeft echter ook kritiek opgeleverd. Regelmatig wordt getwijfeld aan de echtheid en wordt de vraag gesteld of de graphics op waarheid gebaseerd zijn. Verder wordt er discussie gevoerd of de getoonde data bijdraagt aan de amusementswaarde van de Formule 1. Bijvoorbeeld wanneer er een voorspelling gedaan wordt over een aanstaande aanval, de kans van slagen en het tonen van een mogelijke slagvolgorde voor de start van een sessie. Zorgt de data, die steeds accurater worden, er bovendien voor dat de onvoorspelbaarheid van de Formule 1 minder wordt? Heeft dat invloed op het spektakel? En als de graphics in beeld niet blijken te kloppen, zijn ze dan nog wel van meerwaarde? Bij de Formule 1-organisatie worden deze vragen telkens gesteld en weten ze dat niet alle kijkers tevredengesteld kunnen worden.

Rob Smedley Foto: Jean Petin / Motorsport Images

Rob Smedley, voormalig hoofdengineer bij het Williams F1-team, is tegenwoordig bij F1 directeur van datasystemen. Hij is ervan overtuigd dat het tonen van data belangrijk is en dat de relevantie groter is dan soms gedacht wordt. Dat werd hem al in een vroeg stadium duidelijk toen AWS begon met het leveren van data. Terwijl de tv-kijker sceptisch was over de getoonde informatie, spraken F1-engineers hun bewondering uit over hoe accuraat de data soms was. “Het was best interessant, toen we hiermee begonnen vroegen veel mensen zich af hoe we dit deden”, vertelt Smedley in gesprek met Motorsport.com. “Toen we de bandengraphics lieten zien kreeg ik veel berichten van oud-collega’s en technisch onderlegde vrienden die hun eigen data opnieuw bekeken hadden en tot de conclusie kwamen dat we het vaak bij het rechte eind hadden. Ze vroegen zich af hoe wij dat voor elkaar krijgen. Nu zitten we er ook weleens naast, je kunt niet altijd gelijk hebben. Er bestaat geen model dat altijd 100 procent gelijk heeft, anders zou de Formule 1 een vreselijk saaie sport zijn. Maar ik vond het wel geinig om te horen, des te meer doordat het van meerdere teams kwam. Na de sessies bekeken ze de beelden en concludeerden ze op basis van hun eigen data dat we het best goed hadden.”

Het is makkelijk om de data van AWS weg te zetten, maar Smedley zegt dat de gebruikte processen en de kwaliteit van de formatie aantonen hoe sterk het concept is. Op elke Formule 1-auto zitten 300 sensoren die per seconde meer dan 1,1 miljoen datapunten leveren. Daarnaast heeft F1 toegang tot elke individuele transponderlus op elk circuit, niet slechts de drie sectoren waar teams en kijkers van op de hoogte zijn. “De dataset die we hebben is erg rijk”, vindt Smedley. “We hebben 25 tot 35 lussen, afhankelijk van de lengte van het circuit. Op basis daarvan kun je veel informatie verzamelen. Als je ziet dat teams drie sectoren tot hun beschikking hebben en op basis daarvan een concurrent compleet kunnen analyseren, kun je je voorstellen dat we heel veel kunnen doen met 25 sectoren. Maar zoals met alle data, je moet weten hoe je het gebruikt als je het eenmaal verzameld hebt. Het is niet meteen zo dat meer data ons gaat helpen om beter te worden.”

Juist de inzet van data is belangrijk en daar komt de partner in beeld, stelt Smedley: “Daarom hebben we AWS nodig, zij kunnen die data analyseren en doen dat al decennia. Als je de twee bedrijven laat samenwerken, we kennen de data inhoudelijk en weten wat we ermee willen. Je hebt de juiste partner nodig om die big data te analyseren en ervoor te zorgen dat de ‘machines’ ervan leren. Als je dat allemaal voor elkaar krijgt, kun je naar een hoger niveau. En dan begint het effectief te werken.” Wel blijft het een gevecht, stelt Smedley. Hij vergelijkt het met de ontwikkeling van een nieuwe auto. “Het zorgt voor meer en meer vragen. Als je 25 jaar teruggaat, toen ik net begon, was dit een sport waar je enkele datapunten had. Toen we iets meer kregen, dachten we dat we ineens alles zouden weten. Maar dan kom je weer op een volgend terrein terecht en zo stopt het nooit. Het is een constante stroom aan kennis en dat kun je niet stoppen. Zodra je denkt dat je er bent, begin je weer aan iets nieuws te werken waardoor je tot nieuwe inzichten komt. De oplossing voor het probleem is er nooit helemaal. Je komt altijd meer interessant spul tegen en het wordt alleen maar groter. Dat is het mooie van deze kwestie.”

TV graphics, Braking performance Foto: Formula 1

Dan zijn er nog tal van externe factoren die voor de Formule 1 van belang zijn om de meest essentiële informatie te tonen. Daarbij moet ook gedacht worden aan de complexiteit voor de kijkers thuis. “We moeten op een bepaald niveau blijven zodat de kijker niet overladen wordt met data. De kijker thuis is geen engineer of data-wetenschapper”, vervolgt Smedley. “Dan zou er maar een hele kleine groep geïnteresseerden overblijven. De groep die profijt heeft van ons werk moet zo groot mogelijk zijn.” Men wil er vooral voor zorgen dat sessies ondanks de voorspellende gave van de data aantrekkelijk blijven. Als de Formule 1 graphics weet te produceren die volledig kunnen voorspellen wat er in de kwalificatie gaat gebeuren, hoe duels op de baan zullen verlopen en wat het uiteindelijke resultaat van de race is, dan blijft er weinig reden over om naar de races te kijken.

Smedley vindt dat de tv-graphics iets moeten bijdragen aan het kijken naar F1. “We moeten de sport wat dat betreft wel in zijn waarde laten, dat is de reden waarom mensen kijken”, voegde Smedley toe. “Als je op zaterdagochtend met de briljante modellen al kunt voorspellen wat er gaat gebeuren, dan is al het plezier weg. Deze graphics moeten aangeven dat er iets kan gebeuren, maar dat het ook over twintig ronden nog spannend kan worden.”

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Foto: Steven Tee / Motorsport Images

In plaats van een zogenaamde ‘spoiler’, wordt de tv-kijker met behulp van data juist uitgenodigd om te blijven kijken. “De Formule 1 is heel complex voor de kijker”, aldus Smedley. “Je hebt pitstops, teams hebben een strategie en het is lastig om alles in de gaten te houden. Het is niet zoals in het voetbal waar je alles ziet wat er gaande is. Je moet in F1 soms best wat geduld hebben om te zien hoe bepaalde situaties zich ontwikkelen. We proberen het niet voorspelbaar te maken, maar willen wel laten zien hoe een race zich kan ontvouwen. Het is zonder de tools die we daar nu voor hebben heel moeilijk om het volledige verhaal te vertellen. Je ziet misschien dat Valtteri Bottas op 15 seconden achterstand van Max Verstappen zit, maar het kan zijn dat de Mercedes-man heel snel inloopt en dat er een kans is dat het tot een inhaalactie komt. Dat soort verhalen moeten we vertellen om de kijker erbij te houden. Hetzelfde geldt voor de banden, we kunnen niet zeggen wat de uitkomst is, dat weten we simpelweg niet. Maar je kunt wel laten zien hoe de banden presteren en wat de verwachting is voor de rest van de sessie of dat er een pitstop aankomt die voor actie gaat zorgen. We zijn verantwoordelijk en gebruiken de data om kijkers iets te leren en bij de les te houden. Als je allerlei zaken gaat weggeven, dan is de lol ervan af.”