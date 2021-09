Interview Sergio Perez: “Kan Horner en Marko volledig vertrouwen”

Sergio Perez vindt zichzelf momenteel terug op de vijfde plek in het wereldkampioenschap. Met twee podiumplekken, een overwinning, maar ook off-weekenden zoals in Oostenrijk valt met recht te zeggen dat het een seizoen van pieken en dalen is. Dat het 13-1 staat in het kwalificatieduel met Max Verstappen geeft ook meteen aan waar het grootste pijnpunt ligt: de snelheid over één vliegende ronde. Desondanks houdt de Mexicaan zich volgens Helmut Marko beter staande dan de voorgangers en is hij beloond met een contractverlenging voor 2022, als de Formule 1 behoorlijk anders zal zijn en Perez veel kansen ziet. Een terug- en vooruitblik.

Checo, allereerst: je hebt zelf aangegeven dat het aanpassen aan Red Bull langer duurt dan verwacht. Wat zijn de voornaamste struikelblokken?

Nou, dat zijn verschillende dingen. Maar het komt er op neer dat er hier andere zaken van mij worden gevraagd. Ik moet wennen aan een auto die compleet anders aanvoelt, aan een nieuwe motor en ik moet vooral mijn eigen rijstijl aanpassen. Daarnaast moest ik alle teamleden en de engineers leren kennen. Mensen denken daar misschien niet zo snel aan, maar het opbouwen van persoonlijke relaties kost gewoon tijd, al kan het je achter de schermen wel veel opleveren. Het aanpassen heeft zoals je zegt langer geduurd dan verwacht, al hebben we in de tussentijd wel enkele hoogtepunten beleefd. Bij vlagen heb ik mijn snelheid ook kunnen tonen, al heb ik de auto nog niet genoeg onder de knie om consistent te zijn.

Hoever ben je momenteel met die aanpassing, valt er een percentage op te plakken?

Dat is lastig, het varieert namelijk enorm. Het ene raceweekend voelt alles comfortabel aan en kan ik goede resultaten boeken, maar die dagen wordt nog afgewisseld met raceweekenden waarin ik er te ver achter zit. Dat maakt het lastig om er een percentage op te plakken, al kan ik wel zeggen dat het niet meehelpt dat we tegenwoordig zo weinig tijd in de auto hebben.

Je noemde het aanpassen aan een nieuwe motor terloops, wat is voor jou als coureur eigenlijk het grootste verschil tussen de Honda- en Mercedes-krachtbron?

Ik mag jammer genoeg niet al te veel in details treden, maar in algemene zin verschilt het toch wel behoorlijk. De manier waarop het vermogen wordt overgebracht bijvoorbeeld en daarmee samenhangend ook de manier waarop je als coureur op het gas moet gaan. Dat is toch net iets anders dan wat ik gewend was, en ook daar moet je dus je rijstijl op aanpassen.

Door dat aanpassen volgde je het begin Max nog grotendeels op zoek naar een geschikte afstelling, is hij nog steeds leidend voor jou?

Nee, ik vind nu steeds meer mijn eigen weg. Beetje bij beetje probeer ik verschillende dingen uit in de hoop die tot een succes te maken. Het enige nadeel is dat we door de beperkte tijd en ingekorte trainingen niet echt de kans hebben om verschillende dingen uit te proberen in hetzelfde raceweekend. Dat gebrek aan tijd maakt het hele proces gewoon lastiger voor mij.

Zijn er nog grote verschillen tussen jou en Max met die dingen die je nodig hebt van de auto?

Er zijn wel bepaalde verschillen. Zo heb ik graag een stabielere achterkant vergeleken met Max, vooral in medium-speed en high-speed bochten. Dat geeft mij iets meer gevoel in de auto en dat vind ik toch prettiger. Het is ook een aspect waar we momenteel nog hard aan werken achter de schermen, om dat comfortabeler te maken voor mij.

Jij houdt je tot dusver staande, maar Pierre Gasly en Alexander Albon hebben het niet gered naast Verstappen. Wat maakt dat tweede Red Bull-zitje, de plek naast Max, nou zo lastig?

Nou ja, ik kan natuurlijk niet oordelen over mijn voorgangers. Ze zijn allebei zeer getalenteerd en erg goede coureurs. Er zijn wel redenen voor dat het niet goed is gegaan, maar dat moet je aan hen vragen. Als ik puur voor mezelf spreek, dan is er vooral rust en geduld nodig. En in mijn specifieke geval gaat het nieuwe reglement natuurlijk ook een grote rol spelen. Daar kijk ik enorm naar uit. Dat ik al een jaar ervaring en stabiliteit met hetzelfde team heb moet enorm helpen.

Tekst gaat verder onder de foto:

Daar hebben we het straks nog over, maar eerst dit jaar Max zit nog volop in de titelstrijd. Ben jij bereid om je eigen kansen in een weekend op te geven om Max te helpen, en is daar intern al over gesproken?

Nou ja, het is overduidelijk dat Max in ons team degene is die dit jaar voor de titel gaat. In dat opzicht moet en zal het hele team hem helpen. Tegelijkertijd vechten we ook nog voor het constructeurskampioenschap en moeten we daar natuurlijk rekening mee houden. De rolverdeling is dus een beetje afhankelijk van welke scenario’s we tijdens een raceweekend tegenkomen. Het doel dat we voor ogen hebben, is in ieder geval wel duidelijk: de constructeurstitel pakken en Max inderdaad helpen om het rijderskampioenschap te winnen.

Het is al zeker dat je volgend jaar ook voor Red Bull rijdt, nog van harte daarmee. Maar het is weer een eenjarige deal, met opnieuw onzekerheid over wat daarna komt en coureurs als Gasly die op de deur kloppen. Is zo’n eenjarig contract een nadeel voor jou?

Eigenlijk maakt het me niet zoveel uit. Ook al heb je een meerjarig contract op zak, je moet als coureur toch ieder weekend leveren en staat altijd onder druk om het te laten zien. Het is om heel eerlijk te zijn niet eens iets waar ik over nadenk. Dat moet ook niet. Als je het omdraait en zou denken ‘oh, ik heb een contract voor meerdere jaren, dus ik kan best relaxed zijn’, dat zou pas verkeerd zijn. Met die denkwijze was hier waarschijnlijk helemaal niet geweest.

Voor de zomerstop ben je al geïnformeerd, maar heb je jezelf – bijvoorbeeld tijdens de mindere weekenden – zorgen gemaakt over het al dan niet krijgen van contractverlenging?

Nee. Om eerlijk te zijn hebben Christian Horner en Helmut Marko enkele races daarvoor al met me gesproken en gezegd dat ik nergens anders moet kijken. Ze zijn blij met me en willen graag door. Voor mij geldt hetzelfde, de situatie was dus vrij duidelijk. We hebben ook al veel onderling vertrouwen opgebouwd in deze korte tijd. Als zij iets tegen mij zeggen, dan geloof ik Christian en Helmut volledig en kan ik er ook op vertrouwen. In dat opzicht heb ik me geen zorgen gemaakt over volgend jaar.

Als we tot slot nog even vooruitkijken, eerst dit seizoen. Wat zijn in jouw optiek de voornaamste verbeterpunten voor de komende maanden?

Dat is zonder enige twijfel de kwalificatie. Ik moet absoluut nog een stap zetten tijdens de kwalificatiesessies. De race pace is inmiddels goed, maar in de kwalificatie moet ik nog iets vinden. Daar ben ik heel eerlijk over. Als je het positief wilt bekijken, kun je ook zeggen: de delta die er op zaterdag is, is in de race vaak weer verdwenen. Dat is goed, maar ik wil er vanaf het begin gewoon dichterbij zitten en daarvoor moet ik nog beter worden op zaterdag.

Dan nog iets verder vooruitkijken, naar de auto van volgend jaar. Je hebt al eerder aangegeven het nieuwe reglement als een kans te zien, maar hoe betrokken zijn de Red Bull-coureurs nu al achter de schermen bij het ontwikkelen van de nieuwe auto?

Allereerst begint iedereen dan weer min of meer op nul, daardoor is het een kans voor mij. En ja, momenteel zit ik veel in de simulator. Dat is dit jaar sowieso al het geval geweest om aan de huidige auto te wennen, maar nu ligt de focus op de nieuwe reglementen. Die regels voelen compleet anders aan en zullen ook een hele andere rijstijl vergen. Of die stijl beter bij mij past? Dat zullen we zien, maar anders zorg ik wel dat mijn rijstijl bij het aangepaste reglement past.