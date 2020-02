Alfa Romeo nog zeker 18 maanden zonder nieuwe simulator

Sauber Motorsport investeerde jaren geleden flink in een nieuwe windtunnel, maar de ontwikkeling van de simulator bleef daardoor achter. Dat is in de afgelopen seizoenen een handicap gebleken ten opzichte van de grootste rivalen. Technisch directeur Jan Monchaux heeft inmiddels toegegeven dat het bouwen van een nieuw systeem een langdurig project is.

“We moeten realistisch zijn”, zei hij. “Een paar grote teams hebben er tien jaar over gedaan om alles goed te krijgen. Ten opzichte van tien jaar geleden is de technologie heel erg veranderd, de systemen zijn nu een stuk slimmer. Ik hoop dat we het over een jaar tot anderhalf jaar specifiek kunnen gebruiken voor het uitvoeren van simulaties, misschien kunnen we op sommige vlakken iets eerder beginnen. Het wordt een langdurig proces, je moet het constant aanpassen aan de realiteit. Je moet ervoor zorgen dat deze grote en dure PlayStation voor de coureurs voldoet aan de werkelijkheid, zodat het voelt als een echte auto. Daar zijn we nog lang niet klaar mee. Ik hoop dat we over een jaar kunnen zeggen dat het nog zes maanden duurt. Maar het gaat zeker tijd kosten.”

Het ontwikkelen van de nieuwe simulator is een van de hoofdtaken van de nieuwe reservecoureur Robert Kubica. Zijn testrit in Barcelona van woensdag was nodig om het gevoel van de echte Alfa-wagen te krijgen. Het is echter uitgesloten dat de simulator op korte termijn al volledig operationeel is. “We zijn wat betreft de simulator nog een jong team. We gaan ons best doen om het zo goed mogelijk te ontwikkelen, dat kost veel tijd. De ervaring die ik met simulators heb is dat je erg geduldig moet zijn. In de F1 is het moeilijk om geduld te hebben, het is zowel op het circuit als in de fabriek een race. Het is een grote uitdaging om de simulator op orde te krijgen en tegelijkertijd ook nog een bijdrage aan het team te leveren.”

Met medewerking van Adam Cooper