Sainz: Lastig concurreren met teams die hulp krijgen

Het team uit Woking is net als Williams een echte privateer zonder al te hechte banden met een motorleverancier. Dat andere teams wel steeds vaker steun zoeken en vinden bij één van de topteams is voor Sainz moeilijk te verkroppen: “Een team als McLaren voelt altijd de druk om te presteren. Het is een van de beste teams in de geschiedenis van de Formule 1 en we weten dat een vierde of vijfde plaats niet de positie is waar we willen staan. Maar het is lastig: je ziet dat een aantal kleinere teams veel hulp krijgt van de grotere teams. Als die hier komen met een auto die veel lijkt op de Red Bull of Mercedes van vorig jaar dan wordt het voor McLaren moeilijk om ook zo’n grote stap te maken.”

Toch blijft Sainz optimistisch. De Spanjaard reed gisteren 161 ronden en leverde een keurige zesde tijd af. “We zijn niet afhankelijk van wat anderen doen, we zijn alleen maar afhankelijk van wat we zelf kunnen. We moeten ons op onszelf richten, doen wat we altijd doen. Zoals het doorontwikkelen van de MCL35, de baan opgaan en veel ronden rijden. We moeten ons niet bezighouden met wat de anderen doen.”

Saillant detail: McLaren stapt volgend seizoen over van Renault-motoren naar de krachtbronnen van Mercedes, het team dat dit jaar Racing Point op weg lijkt te helpen.

Met medewerking van Luke Smith