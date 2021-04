04:34

Schumacher: Inhalen wordt lastig op Imola

Mick Schumacher heeft in zijn nog relatief jonge carrière in de autosport goede herinneringen overgehouden aan zijn races op Imola. “Ik heb er in de F4 geracet en in de F3 op getest. Eerlijk gezegd waren alle ervaringen daar geweldig”, vertelde de Haas-coureur in zijn vooruitblik op het aanstaande raceweekend. Toch weet Schumacher niet of het circuit zich ook goed leent voor een mooie race met veel inhaalacties. “Het circuit is geweldig om op te rijden, maar qua racen kan het best moeilijk zijn omdat er weinig inhaalmogelijkheden zijn. Zodra je in een flow zit en een mooie ronde neerzet is het geweldig, vooral hoe de ene bocht na de andere komt.”