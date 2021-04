03:45

McLaren: Rake maakt maar klein verschil bij nieuwe vloer 2021

Het begrip ‘rake’ is tot dusver veelbesproken in 2021. Mercedes en Aston Martin, die met een relatief lage achterkant van de auto rijden, stellen dat de teams met een lage rake harder geraakt werden door de nieuwe regels rond de vloer dan teams als Red Bull en AlphaTauri, die met hoge rake rijden. Technisch directeur James Key van McLaren sluit zich daar in ieder geval niet bij aan. “Als de rake al een verschil maakt, dan is het een klein verschil”, vertelde hij. “We begonnen allemaal aan de ontwikkeling voor 2021 met auto’s die een seconde langzamer waren dan vorig jaar. Wat het meeste uitmaakt, is hoe je je vanaf dat punt ontwikkeld hebt.