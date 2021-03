08:44

Vettel over GP Bahrein: “Zal een leercurve worden”

Sebastian Vettel tempert de verwachtingen voor de eerste race van dit seizoen, komend weekend in Bahrein. De Duitser maakte in de winter de overstap van Ferrari naar Aston Martin en hoewel die laatste stal grote ambities heeft, zal Vettel nog wel even moeten wennen. “Het zal een beetje een leercurve worden in de eerste paar races. Het is voor mij een nieuw team, ik moet iedereen nog leren kennen, nog begrijpen hoe de AMR21 bestuurd wordt en mezelf vertrouwd maken met het team.” Vettel kende een niet al te beste voorbereiding. Tijdens de wintertest stond hij lange tijd stil, maar het team heeft wel veel geleerd. “De omstandigheden waren erg interessant tijdens de test. De harde wind maakte het behoorlijk lastig om te rijden en we weten dat de bandenslijtage hier altijd een belangrijke factor is. Het moet een spannende race worden.”