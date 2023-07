GP België live: Volg de sprintrace

De sprintracewedstrijden in Baku en Oostenrijk stelden niet teleur en ook het treffen in België lijkt niet tegen te gaan vallen. Het regent nagenoeg het hele weekend al op Spa-Francorchamps en de voorspelling voor de sprintrace zijn niet anders. De nattigheid zorgde er eerder vandaag al voor dat de sprint shootout werd uitgesteld, waardoor ook de sprintrace is uitgesteld. In plaats van 16.30 uur doven de rode lichten nu om 17.05 uur. Max Verstappen bemachtigde met slechts een klein verschil naar Oscar Piastri - 0.011 seconde - de pole-position. Piastri hield op zijn beurt Carlos Sainz achter zich, maar dat we een leuke race voorgeschoteld gaan krijgen staat eigenlijk wel vast.

Verstappen was in de kwalificatie voor de Grand Prix voor zondag al oppermachtig en was ook de grote favoriet bij het ingaan van de sprint shootout. De Nederlander was opnieuw de snelste, maar liet achteraf weten minder risico genomen te hebben. Dit verklaart meteen het kleine verschil naar Piastri. De Australiër kan voorlopig uitstekend uit de voeten met de listige omstandigheden en was ook in de shootout teamgenoot Lando Norris opnieuw te snel af. Kan de McLaren-coureur een gooi doen naar de zege of gaat Verstappen te snel zijn? En wat kan Sainz vanaf de derde plek? Achter het drietal vinden we Charles Leclerc en Norris, gevolgd door Alpine-coureur Pierre Gasly. Wat kunnen die drie heren? Is het mogelijk om een plek op het podium te bemachtigen?

In de sprintrace krijgt de top-acht punten en met de voorspelde regen maken er plots veel meer F1-coureurs kans. Lewis Hamilton en Sergio Perez gaan vanaf de plekken zeven en acht een hele kluif krijgen aan Esteban Ocon en George Russell. Wellicht dat ook Daniel Ricciardo al in zijn tweede F1-weekend van 2023 voor punten kan gaan. Gaat de Australiër dat lukken of moet hij bij de start al over zijn schouder gaan kijken? Voor de mannen van Aston Martin is er na een dramatische kwalificatie werk aan de winkel. Door een crash van Lance Stroll elimineerde hij niet alleen zichzelf, maar ook teamgenoot Fernando Alonso, die op dat moment nog geen tijd had genoteerd. Lukt het hen om zich naar voren te begeven?

De antwoorden op al deze vragen worden vanaf 17.05 uur gegeven. Mis niets van de sprintrace met de laatste updates en video's in het liveblog van Motorsport.com.