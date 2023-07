GP België live: Volg de race

De weergoden hebben het hele weekend al een rol gespeeld op Spa-Francorchamps, al lijkt het er voor de Grand Prix van België op dat het droog zou moeten blijven. De wisselvallige omstandigheden leverden een interessante kwalificatie op, die door het sprintformat al op vrijdag werd afgewerkt. De kwalificatie begon op een natte baan maar naarmate de sessies vorderden werd deze steeds droger. In Q3 was Max Verstappen opnieuw de sterkste met een rondetijd van 1.46.168, waarmee hij de concurrentie declasseerde.

Charles Leclerc moest genoegen nemen met de tweede tijd, al zou hij zich daarmee in de handen wrijven. Verstappen heeft namelijk een nieuwe versnellingsbak en levert daarom vijf plaatsen op de startgrid in. De Nederlander staat zodoende weer voor een inhaalrace, al zal hij niet van zover moeten komen als vorig jaar. Toen won hij de race vanaf de veertiende plaats. Kan hij vandaag ook vanaf de zesde plaats afrekenen met de concurrentie? Bij de Duitse tak van Sky Sports grapte voormalig F1-coureur Timo Glock al met Red Bull-teambaas Christian Horner dat er weddenschappen gaande zijn in de paddock over de ronde waarin Verstappen de leiding pakt. Het staat vast dat hij in de RB19 de beste kansen heeft, al zal Leclerc er vanaf pole alles aan doen om hem achter zich te houden.

Datzelfde geldt ook voor de revelatie van de afgelopen races: McLaren. Oscar Piastri toonde zich zaterdag een sterke concurrent in de MCL60 terwijl teamgenoot Lando Norris het wat lastiger had. Laatstgenoemde twijfelt bovendien of zij in de Grand Prix wel de snelheid zullen hebben, aangezien zij met meer downforce rijden. Dat levert sterke tijden op in de tweede sector, maar maakt ze ook kwetsbaar op de rechte stukken. Piastri en Norris moeten daarnaast van de vijfde en zevende plaats komen. Sergio Perez, Lewis Hamilton en Carlos Sainz presteerden in de kwalificatie namelijk iets beter en starten achter Leclerc. George Russell, Fernando Alonso en Lance Stroll rondden de top-tien af, maar zullen hopen om posities goed te maken in de race die 44 ronden telt.

Blijft het vandaag wel droog, of vormt zich toch weer een regenbui boven het circuit van Spa-Francorchamps? Gaat Verstappen vandaag voor acht op een rij, of steekt iemand daar een stokje voor en zo ja, wie slaagt er dan in om de hegemonie te doorbreken? Kan Pierre Gasly, die zaterdag in de sprint nog derde werd, van de twaalfde plaats opnieuw stunten?

Om 15.00 uur gaat de Grand Prix van België van start en worden deze vragen beantwoord. Mis niets van de Formule 1-race met de laatste updates en video's in het liveblog van Motorsport.com.