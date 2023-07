Door een gridstraf van vijf plaatsen voor het nemen van een nieuwe versnellingsbak kon Max Verstappen de race zondag niet van pole-position aanvangen maar van de zesde startplek. Gezien de wijze waarop hij zaterdag de sprintrace had gewonnen en zich daarvoor de snelste had getoond in de twee kwalificatiesessies, bestond er geen twijfel over wie de favoriet was voor de overwinning, ondanks dat de tweevoudig kampioen van de derde startrij moest komen.

Charles Leclerc eindigde als tweede in de kwalificatie en erfde dus de eerste startplek. Sergio Perez nam naast hem plaats op de eerste rij. Lewis Hamilton en Carlos Sainz stonden derde en vierde op de grid, terwijl Oscar Piastri naast Verstappen plaatsnam op de vijfde positie.

Bij de start bleef Leclerc aan de leiding voor Perez en Hamilton. Daarachter belandde Piastri bij de eerste bocht in de sandwich tussen Sainz en de muur, waardoor zijn McLaren schade opliep. De Australiër viel terug naar de laatste plaats en parkeerde zijn auto even later aan de kant van de baan. Sainz reed na het moment met Piastri rond met een gapend gat in zijn rechter sidepod. Als gevolg daarvan zakte hij in de openingsfase weg tot buiten de top-tien. Ook Lando Norris zag de ene na de andere coureur voorbij komen, maar dat had een andere reden: hij reed met teveel downforce op zijn McLaren. De Brit viel terug van de zevende naar de vijftiende positie.

Perez stoomde na de start op Kemmel Straight langs Leclerc en nam zo de leiding. Verstappen kwam na de eerste ronde achter Perez, Leclerc en Hamilton als vierde door. In de zesde ronde verschalkte hij Hamilton bij het ingaan van Les Combes, zodat hij naar de derde stek opschoof. Drie ronden later ging de Limburger op dezelfde plek Leclerc voorbij voor de tweede positie.

Na dertien ronden stuurde Perez zijn RB19 naar binnen vanaf de leiding in de wedstrijd. De coureur uit Guadalajara kwam na niet de meest snelle pitstop van Red Bull als tweede terug op de baan. Verstappen lag even in conclaaf met zijn race-engineer Gianpiero Lambiase. “Volg mijn instructies nou maar”, was het antwoord van GP. Verstappen kwam een ronde na Perez naar de pits en stuurde zijn auto achter zijn teamgenoot terug het circuit op. Het verschil tussen de beide Red Bull-coureurs bedroeg na de pitstop zo'n 2,5 seconden, maar Verstappen reed het gat op zijn nieuwe set banden razendsnel dicht. In de zeventiende ronde was er geen houden meer aan voor Perez, die de leiding halverwege Kemmel Straight aan de Nederlander af moest staan.

Video: Verstappen versus Perez tijdens de GP van België

Kort nadat Verstappen de leiding had overgenomen, begon het te regenen en te waaien. De verwachting was dat het een korte bui zou zijn, waardoor iedereen op slicks door bleef rijden. Verstappen had een momentje bij Eau Rouge, maar kon de wagen nog net opvangen. Heel even regende het wat harder, maar vervolgens kwam de zon weer tevoorschijn.

Na 25 ronden werd Sainz naar binnen geroepen om op te geven. De Spanjaard lag op dat moment negentiende en laatste, en had niet het tempo om daar nog iets aan te veranderen. In de ronden die volgden vergrootte Verstappen zijn voorsprong naar meer dan negen seconden. De race was 29 ronden oud toen Leclerc vanaf de derde plek naar de pits kwam voor zijn tweede bandenwissel. Een ronde later volgde Perez en na nog een ronde dook Verstappen naar binnen, die daarna met negen seconden voorsprong op Perez weer terugkwam op het circuit.

“Je hebt veel van de banden gevraagd voor een outlap, Max. Ik weet niet of dat zo verstandig was”, deelde Lambiase vervolgens aan Verstappen mee. De Nederlander reageerde met het rijden van een nieuwe snelste raceronde. “Je bandenslijtage was goed in de eerste stint. Ik wil dat je je hoofd wat meer gebruikt dan dat je nu doet”, kwam Lambiase daarna op de boordradio. Verstappen: “Ik kan ook blijven pushen en daarna nog een pitstop maken? Een beetje pitstoptraining.” Lambiase: “Nee, niet vandaag.”

De laatste tien ronden waren inmiddels aangebroken. Verstappen bouwde zijn voorsprong op Perez verder uit, terwijl Hamilton zicht hield op de achterkant van de Ferrari van Leclerc. Yuki Tsunoda was bezig aan een prima race en lag negende, toen Esteban Ocon de Japanner met een fraaie actie voorbij ging. De Fransman zette vervolgens koers richting de Aston Martin van Lance Stroll, die hij drie ronden voor het einde wist te passeren zodat hij achtste kwam te liggen.

Twee ronden voor het einde kwam Hamilton binnen voor verse banden om een gooi te doen naar het punt voor de snelste raceronde, die op dat moment in handen was van Verstappen. De Nederlander kwam vervolgens met 22 seconden voorsprong op Perez over de eindstreep. Leclerc kwam tien seconden na Perez als derde aan de finish. Hamilton werd vierde en snoepte op de valreep het punt voor de snelste raceronde af van Verstappen. Alonso, Russell en Norris werden respectievelijk vijfde, zesde en zevende. Ocon eindigde na een sterke slotfase als achtste, Stroll en Tsunoda gingen er met de laatste punten vandoor.

De Formule 1 heeft nu vier weken zomerstop. Het seizoen 2023 gaat in het laatste weekend van augustus verder met de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort.

Video: Verstappen en Lambiase bakkeleien over de boordradio

Uitslag Formule 1 Grand Prix van België 2023