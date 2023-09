F1 Singapore live: Volg de eerste vrije training

Het Europese deel van het Formule 1-seizoen 2023 werd een kleine twee weken in Monza afgesloten met de tiende opeenvolgende overwinning van Max Verstappen. Hij reist daardoor als recordhouder af naar Singapore, waar dit weekend de vijftiende ronde van het seizoen wordt verreden. Het Marina Bay Street Circuit is ietwat aangepast, want vier langzame bochten zijn vervangen door een langer recht stuk. Op papier zou dat Red Bull Racing in de kaart moeten spelen, maar komt de RB19 wel goed genoeg over de hobbels en kerbstones? De formatie moet daar tijdens de eerste vrije training in Singapore al wel een idee van krijgen.

Vorig jaar schreef Sergio Perez de GP van Singapore op zijn naam, een prestatie die hij dit jaar ongetwijfeld wil herhalen. Het is ook een uitslag die de Mexicaan hard nodig heeft. In Azerbeidzjan zegevierde hij voor het laatst, daarna grossierde hij vooral in wisselvallige prestaties. Kan hij in Singapore goed uit de startblokken komen zo sterk aan de laatste fase van het seizoen te beginnen? En wat kan Verstappen laten zien tijdens de eerste zestig minuten op de aangepaste baan?

Red Bull begint door de ongeslagen status wel als favoriet aan het raceweekend in Singapore, maar het is nog een vraagteken welk team de voornaamste uitdager wordt. Ferrari vervulde die rol in Italië, maar de Scuderia komt minder uit de voeten als er op circuits wordt gereden waar veel downforce nodig is. Op dat soort circuits zijn Mercedes en Aston Martin over het algemeen al beter gebleken, iets wat sinds de reeks upgrades ook geldt voor McLaren. De renstal van Lando Norris en Oscar Piastri heeft ook voor Singapore weer een reeks nieuwe onderdelen, die de bolide beter moeten maken in de langzamere bochten. Alleen Norris beschikt over alle nieuwe onderdelen, maar vertaalt zich dat in VT1 ook tot een groot verschil in de uitslag? En waar staat McLaren dan ten opzichte van de concurrenten?

Dat en meer zien we vanaf 11.30 uur in de eerste vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Singapore. In het onderstaande liveblog houden we je met live-updates van onze journalisten ter plaatse en video's op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.