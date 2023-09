De rondetijden in Singapore liggen dit jaar fors lager. Omdat er bouwwerkzaamheden plaatsvinden op Raffles Avenue is het gedeelte bij de immense tribune die uitkijkt op een groot platform in de Marina Bay, geschrapt. In plaats van dat de coureurs door vier bochten van negentig graden gaan, rijden zij nu over een lang recht stuk op de Singapore Flyer af. Behalve dat de baan nu een paar langzame bochten armer is, is het circuit ook zo’n 120 meter korter geworden.

De eerste training was voor de coureurs de eerste echte kennismaking met de nieuwe lay-out, nadat zij ter voorbereiding op deze race de veranderingen aan het circuit al in de simulator hadden geprobeerd. Bij een temperatuur van 32 graden gingen zij om 17.30 uur lokale tijd de baan op. Lando Norris zette de toon tijdens de openingsfase van de training. De Brit, die voor dit weekend een groot pakket aan updates op zijn McLaren heeft gekregen, liet op de medium band verschillende keren een nieuwe snelste tijd noteren, al moest hij de eerste stek wel een paar maal kort afstaan. Zo stonden Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc en Mercedes-rijder Lewis Hamilton even bovenaan na een snelle tijd op de harde compound te hebben gereden. Norris keerde echter steeds terug op P1 en had 1.34.776 als beste tijd op de mediums. Max Verstappen stond na de eerste runs achtste met een 1.35.781, die hij op de harde band tot stand had gebracht. De WK-leider liet over de boordradio weten niet helemaal tevreden te zijn over de downshifts en in elke bocht last te hebben van veel overstuur.

De training was halverwege toen de eerste coureurs op de soft band naar buiten gingen. Verschillende rijders waren net bezig aan hun eerste vliegende ronde op de rood gemarkeerde compound, toen er gele vlaggen gezwaaid werden. “Er is weer een hagedis op de baan”, zei Verstappen over de teamradio. “Het is dit keer een kleinere.” Race-engineer Gianpiero Lambiase: “Misschien heeft Godzilla een kind gekregen.” In 2016 was er ook een hagedis op de baan in Singapore, die al snel vernoemd werd naar het fictieve monster waarover in 2014 een nieuwe film was gemaakt.

Nadat de hagedis van de baan was, konden de coureurs verder met hun werk. George Russell zette zijn Mercedes bovenaan met 1.34.065, waarna Sainz rond ging in 1.33.944. Norris keerde terug bovenaan met 1.33.522, maar er kwamen nog een paar snelle tijden aan. Zo stuurde Leclerc zijn Ferrari rond in 1.33.350 en nam Verstappen plaats op P2 door 1.33.476 neer te zetten. Sainz maakt er echter nog een één-twee van voor de Scuderia door zich met 1.33.428 tussen Leclerc en Verstappen te wurmen.

Met nog twaalf minuten te gaan waren er opnieuw gele vlaggen. Sainz: “Nog een hagedis, bij de negende bocht.” Nadat ook deze was verdwenen, gingen de coureurs verder met een langere run op de soft. Zo’n vier minuten voor het einde was er voor de derde keer een hagedis die de eerste training kennelijk een goed moment vond om het circuit over te steken en helemaal aan het einde van de training was er een rood-geel gestreepte vlag omdat er een exemplaar was overreden. Bovenaan in de tijdenlijst wijzigde niets meer. Leclerc en Sainz bleven eerste en tweede, Verstappen derde en Norris vierde. Lewis Hamilton en George Russell klokten de vijfde en zesde tijd, en Sergio Perez volgde met de tweede Red Bull met de zevende tijd. Fernando Alonso, Yuki Tsunoda en Esteban Ocon vormden de rest van de top-tien.

De tweede training in Singapore begint om 15.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Hagedissen op de baan tijdens de eerste F1-training in Singapore

Uitslag eerste training F1 Grand Prix van Singapore