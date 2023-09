F1 Monza live: Volg de kwalificatie

Max Verstappen opende het weekend wel als snelste, maar in de tweede en derde vrije training was het Carlos Sainz die voor gejuich op de tribunes zorgde door de snelste tijd te noteren. In de derde en laatste vrije training was de marge met 86 duizendsten van een seconde minimaal, maar wel goed genoeg om Verstappen achter zich te houden. Daarachter zat Lewis Hamilton, al keek hij tegen een grotere achterstand aan met 4,5 tienden. Toen hij dat te horen kreeg, liet hij op de boordradio al duidelijk blijken dat hij dat gat niet zomaar zou dichten. Charles Leclerc was de nummer vier, maar hij zal ook met de nodige vraagtekens zitten aangezien hij een halve seconde toegaf op teamgenoot Sainz. Sergio Perez kende een prima start van de training, maar deze zat er voor hem eerder op dan gepland vanwege een olielekkage.

In deze laatste training konden de coureurs ook alvast testen voor de kwalificatie, aangezien er dit weekend weer getest wordt met de Alternative Tyre Allocation. Daardoor beschikken de coureurs niet over dertien, maar elf sets banden. Daarbij moet in Q1 met de harde band, in Q2 met de mediumband en in Q3 met de zachte band gereden worden. Dat bandenexperiment, met als doel de F1 te verduurzamen, leverde op de Hungaroring ook al een interessante kwalificatie op en dat zal op Monza niet anders zijn.

Op deze hogesnelheidstempel zullen de coureurs bovendien wel moeten zoeken naar ruimte op de baan, maar idealiter pakken zij op een van de lange rechte stukken nog wel de slipstream van een andere coureur. Voor het zoeken van ruimte op de baan krijgen de coureurs niet alle ruimte. De FIA heeft namelijk een maximumtijd vastgesteld van 1 minuut en 41 seconden. Coureurs die langer over een ronde doen, kunnen verwachten dat zij bij de stewards uitleg moeten geven vanwege 'onnodig langzaam rijden'. Kortom, de coureurs moeten met veel factoren rekening houden in deze kwalificatie. Wie kan zijn hoofd koel houden om de pole-position te pakken?

