Sainz schenkt Ferrari pole in Monza, Verstappen P2 na prachtige F1-kwalificatie

Voor de tweede keer dit seizoen kregen teams tijdens de kwalificatie te maken met de zogenaamde Alternative Tyre Allocation van de FIA en bandenleverancier Pirelli. De eerste test vond plaats in Boedapest, al had dat met Imola eigenlijk ook op Italiaanse bodem moeten zijn. Het betekende voor de coureurs op Monza dat ze de harde banden in Q1 voor de dag moesten halen, dat Q2 op mediums moest worden afgewerkt en dat de zachte banden pas in het laatste gedeelte aan de beurt kwamen. Na het Monza-weekend wordt het experiment geëvalueerd en wordt er bekeken of het format volgend jaar bij ieder raceweekend moet worden ingevoerd, om zo bandensetjes te besparen en aan te sluiten bij de duurzaamheidsdoelstellingen van de Formule 1.

Q1: Williams-duo en Lawson maken grote indruk, Alpine pijnlijk kopje onder

Aan het begin van Q1 zat de sfeer er al bijzonder goed in op het Autodromo Nazionale Monza, mede geholpen door de hoopgevende trainingen van Ferrari. De tifosi hadden de vlaggen paraat en lieten zich massaal horen toen de Scuderia-coureurs voor het eerst hun opwachting maakten op het asfalt gedurende de kwalificatie. Max Verstappen tekende met 1.22.047 voor de eerste richttijd op de hardste band die Pirelli dit weekend mee heeft, maar zou die rondetijd verliezen door het overschrijden van de baanlimieten in Lesmo 2. Het bracht George Russell bovenaan de tijdenlijst, al zou die eer niet veel later naar Alexander Albon gaan. De Williams-auto heeft van nature bijzonder weinig drag en voelt zich dus goed thuis op de hogesnelheidstempel in het Parco di Monza.

De rondetijden zouden echter nog verder naar beneden gaan naarmate de baanomstandigheden verbeterden. Na een rondje om de banden te koelen en de batterij weer op te laden, zette Verstappen nogmaals aan en ging hij met 1.21.573 naar P1. Doordat de wereldkampioen ditmaal wel binnen de lijntjes kleurde, bracht hij zichzelf in veiligheid. Dat laatste moesten ook verrassend grote namen als Pierre Gasly, Oscar Piastri en Esteban Ocon proberen te doen in de slotfase, waarbij Ocon zijn vloer had beschadigd bij een uitstapje door het grind. Het bracht de druk vol op de ketel en leverde ook erg veel verkeer op, al heeft de FIA dat wel proberen in te perken door een verplichte tijd tussen beide safety car-lijnen vast te stellen - waarover later meer bij Ferrari.

Red Bull Racing sloeg de laatste run over met beide auto's, maar in de achterhoede bleek het juist alarmfase 1. Het Williams-duo en de AlphaTauri-coureurs maakten in de beslissende minuten een bijzonder goede indruk. Zo legde Albon beslag op P2 en sloot Logan Sargeant keurig als zesde aan. Namens AlphaTauri ging Yuki Tsunoda overtuigend als vierde door, terwijl Liam Lawson weer grote indruk maakte door bij zijn tweede deelname ijzersterk naar Q2 te rijden. Aan de andere kant van de medaille kon Alpine worden opgeschreven als de grootste verliezer. Zo sneuvelden Gasly en Ocon allebei in het eerste gedeelte, met de respectievelijk zeventiende en achttiende tijd. Ook Zhou Guanyu, Kevin Magnussen en Lance Stroll bleken vroegtijdig klaar na het eerste bedrijf.

Ferrari ging wel 'gewoon' met beide auto's door naar Q2, al viel de wedstrijdleiding over de wijze waarop Carlos Sainz en Charles Leclerc hun vliegende ronden hadden voorbereid. Zo zou het duo te langzaam hebben gereden tijdens de out-laps, te langzaam om aan de instructies van de race director te voldoen. Leclerc ging rond in 1.50.282, terwijl Sainz er zelfs 1.58.458 over deed.

Q2: Hamilton redt het vege lijf, kleine verschillen tussen Verstappen en Ferrari

De vijftien coureurs die Q1 overleefden, mochten zich opmaken voor een sessie van evenveel minuten op mediums. Ook ditmaal tekende Verstappen weer voor een eerste richttijd met 1.21.035. De tijd bleef deze keer staan, maar zou niet veel later worden verbeterd door Sainz. De Spanjaard ging welgeteld 0.044 van een seconde sneller dan Verstappen, die zodoende werd terugverwezen naar P2. De wereldkampioen was daarmee overigens nog altijd vier tienden sneller dan Sergio Perez, die ook nog eens een slipstream kreeg. Het Mercedes-duo werkte als laatste de eerste runs van Q2 af. George Russell ging daarin achter de Red Bulls, de Ferrari's en Albon naar P6, Hamilton verging het minder. "Ik werd opgehouden door Perez en heb geen grip", liet de ervaren Brit weten.

Het bracht hem niet verder dan P12 en dus in de gevarenzone. Hamilton moest vol aan de bak in de slotfase, waarvoor iedereen een nieuw setje mediums uit de pitbox haalde. Hamilton leverde onder druk en zou zich als zesde man verzekeren van een startbewijs voor Q3. AlphaTauri was daarin afwezig doordat Tsunoda en Lawson bleven steken op de plekken elf en twaalf, al is dat van de Nieuw-Zeelander natuurlijk wel echt een prestatie van formaat. Lawson heeft zich andermaal in de kijker gereden. Achter hem konden ook Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas en Sargeant zich op tijd naar het vierkantje voor de pers begeven. De Amerikaanse Williams-rijder start zodoende als vijftiende, terwijl Albon juist de vijfde tijd klokte in Q2. De Thai moest alleen de Red Bull- en Ferrari-mannen voor zich dulden, waarbij Verstappen nipt de toptijd wist te noteren.

Q3: Sainz laat Monza ontploffen na bloedstollend einde van kwalificatie

In het beslissende gedeelte kwamen eindelijk de softs voor de dag en besloot Verstappen de koe als eerste man maar meteen bij de horens te vatten, gevolgd door teammaat Perez. De Limburger tekende ditmaal voor 1.20.631 op rode sloffen, maar dat was inclusief een klein uitstapje door het grind in de vijfde bocht van het circuit. Het opende de deur voor Ferrari en de Scuderia greep die kans met beide handen aan. Zo dook Leclerc al ternauwernood onder de tijd van Verstappen en zou Sainz met 1.20.532 zelfs nog iets sneller in de rondte gaan. Het bracht de top-drie binnen een tiende, hetgeen alles zegt over hoe spannend een kwalificatie op het bloedsnelle Monza kan zijn.

Door het momentje had Verstappen nog ruimte voor verbetering in de slotminuten, al was het woord in eerste instantie aan Leclerc - die als eerste aan de afsluitende runs zou beginnen. De Monegask dook onder de richttijd van zijn teamgenoot, maar dat zou Verstappen ook doen. De WK-leider ging nog 0.054 rapper dan Leclerc, maar het slotakkoord was toch weer voor Ferrari. Sainz bracht de tifosi namelijk in extase door Ferrari met een miniem verschil van 0.013 seconde (!) pole te schenken. Het leidde tot een orkaan van geluid op het circuit van Monza en tot een pure vreugdekreet bij de man achter het stuur. Sainz en Verstappen bezetten zondag zodoende de eerste rij, gevolgd door Leclerc en Russell op de plekken drie en vier. Perez moest in de tweede Red Bull genoegen nemen P5, voor de sterk rijdende Albon.

Niet heel veel later konden de tifosi overigens nogmaals juichen, ditmaal vanwege nieuws van de wedstrijdleiding: de momenten aan het eind van Q1 zijn afgedaan met de melding 'no further action', waardoor de startplekken 1 en 3 staan voor de Scuderia.

Uitslag: Kwalificatie Formule 1 Grand Prix van Italië