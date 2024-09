F1 Monza live: Volg de kwalificatie

Norris is uiteraard blij met zijn vijfde F1-pole. "Dat is geweldig. Het is een beetje een verrassing dat we P1 en P2 staan, gezien hoe dicht het veld bij elkaar zit." Ook uitgestapt klinkt hij niet helemaal happy over zijn ronde, die dus wel goed genoeg was voor de pole. Wat verwacht hij van de race? "Er zitten veel snelle coureurs in heel snelle auto's achter ons, dus ik verwacht niet dat het makkelijk gaat worden."