F1 Monaco live: Volg de tweede vrije training

Het stratencircuit van Monaco is geliefd bij de coureurs, aangezien zij hier een groot verschil kunnen maken. Een goede auto helpt uiteraard altijd, maar met wat meer lef kan je hier al hoger eindigen dan normaliter het geval zou zijn. Dat is in de eerste vrije training ook al aangetoond, want de Mercedessen zaten er heel goed bij. Lewis Hamilton en George Russell bouwden hun VT1 rustig op om vervolgens op de zachte banden toe te slaan. Zo eindigden zij de openingssessie op P1 en P3, wat na de wisselvallige prestaties van eerder dit jaar een welkome verrassing was voor het team van Toto Wolff. Het is nu echter wel de vraag of zij die vorm kunnen vasthouden.

Voor McLaren was het ook een prima training. Oscar Piastri-Leclerc, zoals de Australiër dit weekend genoemd wordt na zijn gekscherende verzoek tot adoptie van de Monegask om hier ook een thuisrace van te kunnen maken, noteerde de tweede tijd, Lando Norris maakte de top-vier compleet. McLaren verkeert in uitstekende vorm, maar was voorafgaand aan het weekend bang voor de langzame bochten van het stratencircuit, een van de zwakheden van de MCL38. Vooralsnog is daar dus nog weinig van te zien.

Iemand die wellicht een nog beter gevoel had, is thuisheld Charles Leclerc. In de Ferrari SF-24 was hij goed voor de vijfde tijd, maar dat deed hij wel op de mediumbanden. Met een verschil van twee tienden ten opzichte van Hamilton, lijkt de Monegask er goed voor te staan. Grote afwezige in de top-tien was Red Bull. Max Verstappen was niet helemaal blij met de balans in de RB20, maar reed net als teamgenoot Segio Pérez ook geen enkele ronde op de zachte band. Die P11 en P12 zijn dus ietwat vertekend, al hoopt het team natuurlijk wel stappen naar voren te zetten in VT2.

Wie gaat de vrijdag in Monaco als snelste afsluiten en voor wie wordt dit een dag vol vraagtekens? De tweede vrije training voor de Grand Prix van Monaco gaat om 17.00 uur van start. Via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van alle actie op de baan en de laatste ontwikkelingen vanuit de paddock in het prinsdom.