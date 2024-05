Leclerc bovenaan in tweede F1-training Monaco, Red Bull worstelt

Nadat de eerste training in Monaco een weinig representatief beeld had opgeleverd - de coureurs reden hun beste rondetijden op verschillende bandencompounds - moest de tweede oefensessie een beter plaatje geven van de onderlinge krachtsverhoudingen op het krappe stratencircuit. De kans op regen was gedurende de middag afgenomen naar twintig procent, niettemin was het net als aan het begin van de eerste training meteen druk op de baan toen de sessie in gang werd gezet.

Onder aanvoering van Charles Leclerc gingen de rondetijden rap omlaag. De thuisrijder kwam op de medium band tot een 1.11.573, waarmee hij bijna een seconde sneller was dan de rest. Max Verstappen en Sergio Pérez kwamen daarna zelfs op de zachte band niet aan de tijd van Leclerc op de medium compound. De Nederlander ging op de rood gemarkeerde band rond in een 1.11.813, terwijl de Mexicaan op dat moment op een 1.12.336 bleef steken. Leclerc had inmiddels ook soft banden onder zijn auto laten schroeven en maakte met een 1.11.278 - sneller dan de poletijd van Verstappen van een jaar geleden - het verschil met de Red Bull-coureurs weer groter.

“Ik ben aan het springen als kangoeroe, man. Ik krijg er hoofdpijn van”, deelde Verstappen over de situatie in de RB20 mee. Ook Pérez had het niet gemakkelijk in de auto: “De wagen rijdt verschrikkelijk. Ik kan de apex van de derde bocht niet zien, zo wild is de auto.” Zij waren echter niet de enige die met hun auto worstelden tijdens de tweede training. Onder andere Logan Sargeant, Yuki Tsunoda, Lance Stroll en Pierre Gasly hadden een touché met de vangrail. Grote incidenten bleven echter uit en op Stroll na kon iedereen verder met zijn programma.

Achter Leclerc liet Lewis Hamilton, die eerde op de dag snelste was gegaan in de eerste training, de tweede tijd noteren. De Mercedes-coureur gaf met een 1.11.466 bijna twee tienden toe op de Ferrari-rijder. Fernando Alonso kende een veelbelovende start van het weekend voor Aston Martin door de derde tijd op de klokken brengen, al was het verschil met Leclerc in zijn geval al behoorlijk: bijna een halve seconde. Verstappen zakte met zijn eerdere tijd weg naar de vierde stek in de tijdenlijst.

Lando Norris en Carlos Sainz klokten de vijfde en zesde tijd, terwijl Stroll voor de zevende tijd tekende door vóór zijn momentje met de muur vier honderdsten sneller te gaan dan Pérez. Alexander Albon en George Russell completeerden een gemêleerde top-tien. Laatstgenoemde voelde zich beduidend minder goed in de Mercedes dan zijn teamgenoot. “Houd een oog op de stuurkoppel. Het voelt wat vreemd op een rechte lijn”, zei Russell vlak voor het einde van de sessie, nadat hij eerder al mopperde over vibraties onder het remmen, waardoor hij moeite hij had om zijn stuur vast te blijven houden. Zo hebben genoeg coureurs en teams nog wat werk te doen voor de allesbeslissende kwalificatie in Monaco.

Het raceweekend gaat zaterdag om 12.30 uur verder met de derde vrije training.

Video: Max Verstappen raakt de vangrail tijdens VT2 in Monaco

Uitslag tweede vrije training F1 GP van Monaco: